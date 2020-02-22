Найкраща попа у світі: українська зірка Playboy похизувалась спокусливими сідницями

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Почнемо цього тижня з кумедного відео, яке на своїй сторінці виклала сексуальна Настя Каменських. Спойлер – на ньому звернути увагу слід на репера Потапа. Власне, його образ викликав чимало суперечок у мережі: "Це що за натяк?", "Настя вагітна?", "І смішно, і класно", "Це тонкий натяк?", "Це тонкий натяк на товсті обставини?"

Не могли ми оминути увагою й Лесю Нікітюк, котра вразила своїх підписників кумедним фото у халаті та з маскою на обличчі. Ну не боїться шалено популярна телеведуча веселити своїх фанатів світлинами, на яких вона виглядає не настільки ідеально як на обкладинках глянців. Що ж про її нове фото думають підписники: "Леся краще покажіть свої груди ми вже ноги бачили", "Леся – перчик ще той", "Леся, ну в тебе ноги найкрасивіші", "Прекрасно виглядаєш", "В одній руці кава, а в іншій що за предмет?", "Ти не наїсися", "Що ти з підписниками робиш?"

Леся Нікітюк спокушає прихильників своїми стрункими ніжками

Ох, а Даша Астаф'єва цього тижня потішила нас спокусливими сідницями. Насолоджуйтесь світлиною, а також не забувайте поставити якийсь спекотний коментар під її фото. А поки дивіться, що про її форми думають інші: "А там, де ви робили фото сусіди з вікон не повипадали???", "Даша, ну прекрасна ж!!!", "Даша, нереальна", "Попа найкраща, мабуть, у всьому світі", "Даша рятує світ", "Ох, з тієї сторони вулиці б постояти", "Класна попка".

Як же ж без чарівної Тіни Кароль? Українська поп-діва поділилась світлиною, яка зачаровує. Не дивно, що її буквально засипали компліментами: "Найкрасивіша", "Ох же ж ці очі", "Така ніжна", "Тіно, ну як можна бути такою красивою?", "Потонула в очах", "Така жіночна та ніжна".

Чарівна Тіна Кароль "топить" у своїх очах

Це відео зі Славою з НеАнгелів зробить ваш день/вечір/ніч! Дивіться та насолоджуйтесь кумедними та спокусливими нарізками з популярною співачкою. Також не забувайте читати кумедні коментарі, які залишають підписники під її публікацією: "Шикарна, що тут скажеш", "Круто", "Бомба", "Обожнюю танцювати".

Популярна українська телеведуча Олена Філонова, здається, обожнює наступати на одні і ті ж граблі. Щоправда, цього разу вона не світила своїм целюлітом, а поділилась серією кадрів у сукні, яка була відверто їй замала. Не дивно, що коментатори не забарилися: "Якщо більшим розміром, то можливо, а так передавило", "Краще б схудла", "Вам не личить узагалі!", "Жахливо сидить і не за розміром".

Олена Філонова у сукні обурила користувачів мережі

Наостанок залишимо вам спокусливу Олю Цибульську, яка спантеличила прихильників неординарною сукнею. Не дивно, що під цією світлиною назбиралось чимало коментарів: "Неперевершена", "Сексі", "Бомбезна", "Обожнюю вас. Ви – чудо-жінка!"

Оля Цибульська не стомлюється спокушати всіх

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