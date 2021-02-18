40-річна Періс Хілтон вперше виходить заміж: хто її обранець

Відома світська левиця, актриса Періс Хілтон, яка днями відзначила своє 40-річчя, оголосила про заручини з коханим Картером Реумом.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала кілька романтичних фотографій, на яких Картер робить їй пропозицію руки і серця. Періс у шикарному білому платті з відвертим розрізом до стегна, а на голові у неї красується діадема.

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Наречений також вибрав для такого особливого випадку красивий білий костюм і білі кеди. Відзначається, що пропозицію бізнесмен зробив світській левиці на приватному острові, в будиночку, який був прикрашений квітами. "Я сказала так, так і назавжди!", – написала Періс Хілтон. Її майбутній чоловік Картер Реум також повідомив, що за останні 15 місяців, коли вони більше часу проводили удвох, він побачив Періс з іншого боку. Бізнесмен зазначив, що дуже щасливий, що кохана погодилася стати його дружиною і партнером у житті.

Нагадаємо, що Періс Хілтон була заручена вже тричі: у 2002 році з Джейсоном Шо, у 2005 з Парісом Лацисом і в 2017 з актором Крісом Зілкою.

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