На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
40-річна Періс Хілтон вперше виходить заміж: хто її обранець
-
- 1
Відома світська левиця, актриса Періс Хілтон, яка днями відзначила своє 40-річчя, оголосила про заручини з коханим Картером Реумом.
На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала кілька романтичних фотографій, на яких Картер робить їй пропозицію руки і серця. Періс у шикарному білому платті з відвертим розрізом до стегна, а на голові у неї красується діадема.
І ще: Періс Хілтон заявила, що вона – родичка королеви Єлизавети ІІ
Наречений також вибрав для такого особливого випадку красивий білий костюм і білі кеди. Відзначається, що пропозицію бізнесмен зробив світській левиці на приватному острові, в будиночку, який був прикрашений квітами. "Я сказала так, так і назавжди!", – написала Періс Хілтон. Її майбутній чоловік Картер Реум також повідомив, що за останні 15 місяців, коли вони більше часу проводили удвох, він побачив Періс з іншого боку. Бізнесмен зазначив, що дуже щасливий, що кохана погодилася стати його дружиною і партнером у житті.
Нагадаємо, що Періс Хілтон була заручена вже тричі: у 2002 році з Джейсоном Шо, у 2005 з Парісом Лацисом і в 2017 з актором Крісом Зілкою.
Це цікаво: Без бюстгальтера і з наклейками на сосках: Періс Хілтон вийшла у світ в "голому" платті
-
15:1040-річна Періс Хілтон вперше виходить заміж: хто її обранець
-
14:53Середньовічна GTA Rustler з'явилася у "ранньому доступі": відео
-
14:28Епатажна українська фотографиня Соня Плакидюк знялася з оголеними чоловіками: сміливе фото
-
14:15Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото)
-
13:55Apple змінила емодзі шприца з кров'ю: тепер він символізує вакцинацію
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:27У США знесли 39-поверхову будівлю колишнього казино Trump Plaza: відео
-
13:15В Антарктиді сніг став малиновим та зеленим: фотофакт
-
12:51Як визначити тип особистості: швидкий психологічний тест у картинці
-
12:40Дієтологи розповіли про користь вершкового масла при схудненні
-
12:24Секс-символ українського спорту засвітила пружні сідниці: гаряче фото
-
11:49Справжня Арктика: Азовське море скувала крига (казкові фото)
-
11:21Дивіться, як морпіхи дрифтували на броньованому Hummer по снігу: відео
-
10:52Бред Пітт нагадав підписникам свою найпровокативнішу фотосесію у зухвалих сукнях
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:20Сергій Притула показав сімейне фото з відпочинку в ОАЕ
-
09:49Мережу спантеличила оптична ілюзія з головою оленя, яку так ніхто й не можу розгадати
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 лютого
-
08:53На продаж виставили вінтажний пікап Елвіса Преслі
-
08:22Оригінальний плов з креветками: українська модель поділилася швидким рецептом
-
07:49Незвичайна помста: китаянка попросила кур'єра виплеснути чай в обличчя її колишньому
-
07:19Погода в Україні 18 лютого: незначне потепління та ожеледиця
- 17 лютого
-
21:55У мережу злили дизайн бюджетної моделі Tesla
-
21:2218 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Астрофізики створили найточнішу карту Землі
-
14:15Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото)
-
12:51Як визначити тип особистості: швидкий психологічний тест у картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 лютого
-
07:19Погода в Україні 18 лютого: незначне потепління та ожеледиця
- 17 лютого
-
20:50Астрофізики створили найточнішу карту Землі
-
17:18Пуш-пуш, миц-миц, кис-кис: як кличуть котів у 30 різних країнах
-
14:48В Україні збільшили штрафи для водіїв, велосипедистів і пішоходів: що варто знати
-
11:21Меми з котами: 10 пухнастиків, які показують наше життя
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 лютого
-
07:146 простих і дієвих способів побороти залежність від цукру
- 16 лютого
-
19:50Що насправді означають різні еротичні сни: відповідь експерта (18+)
-
16:21Як змінювалася спокуслива учениця Наомі Кемпбелл Джордан Данн: фото 18+
-
14:506 ознак того, що пора змінити роботу
-
11:51Потужний двигун, шипована гума та безпечна швидкість: ТОП 7 міфів про зимову їзду
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 лютого
-
07:13Яку користь вам приносять різні види кави
- 15 лютого
-
20:20Руді найкращі в ліжку: сексуальна модель розгнівала фанатів (18+)
-
17:20Сіль для моря: дивіться трейлер української емоційної короткометражки про булінг
-
14:50Тест на особистість: виберіть перо на картинці
-
11:25Челендж з простою вправою поламав мережу: на це здатні лише дівчата (відео)
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 лютого
-
08:27Голос країни 11 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:19Погода в Україні на Стрітення: прогноз на 15 лютого
- 14 лютого
-
21:49Найкращі фільми, під які можна зайнятися сексом
-
18:55Дівчина тижня: розкута чемпіонка Кіра Джейн Естон, голі фото якої злили у мережу (18+)