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Джордж Клуні та Джулія Робертс знову зіграють разом у романтичній комедії

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Робертс і Клуні знову з'являться в одному фільмі - фото 1
Робертс і Клуні знову з'являться в одному фільмі / gettyimages

Джордж Клуні та Джулія Робертс вкотре з'являться в одній картині. Цього разу повідомляється, що глядачі зможуть побачити їх у романтичній комедії "Квиток до раю".

Режисером фільму для Universal Pictures і Working Title стане Ол Паркер. Картину з Джорджем Клуні та Джулією Робертс знімуть уже цьогоріч.

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Вони зіграють розлучену пару, яка об'єднується та відправляється на Балі, щоб перешкодити своїй доньці зробити ту ж помилку, яку вони зробили 25 років тому. Ідея комедії належить Паркеру і його колезі Деніелу Піпскі.

Сценаристом картини стане Тед Мелфі, відомий завдяки фільмам "Приховані фігури", "Піти красиво". Тім Беван і Ерік Фелльнер з Working Title стануть продюсерами разом з Сарою Гарві та Деборою Балдерстон. Прем'єра картини відбудеться у кінотеатрах, а не на стрімінгових сервісах.

Джулія Робертс і Джордж Клуні разом чудово зіграли в "Одинадцяти друзях Оушена":

Раніше Джордж Клуні розповів, як освідчився своїй дружині Амаль. Під час інтерв'ю для програми CBS Sunday Morning 59-річний артист розсекретив, як зробив пропозицію своїй коханій, яка молодша за нього на 17 років. Джордж зізнався, що раніше він і Амаль не планували одружитися і заводити дітей. Тому, коли актор зробив коханій пропозицію, дівчина була настільки приголомшена, що понад 20 хвилин не могла нічого відповісти.

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Джерело: Deadline
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