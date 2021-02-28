Зваблива фея: тренерка Ана Чері приміряла прозору сукню (18+)

Популярна фітнес-блогерка Ана Чері не припиняє дивувати шанувальників ефектними образами, а цього разу красуня постала у прозорій сукні з квітами, яка ледь прикриває найпікантніші частини тіла.

34-річна фотомодель та фітоняшка Ана Чері активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 12 мільйонів шанувальників. І це не дивно, адже красуня встигла прославитись завдяки відеозаняттям з фітнесу і тим, що зовсім не має комплексів щодо своїх форм.

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Також Чері обожнює приміряти найефектніші образи, приміром, дуже сексуального купідона. Але кінець зими надихнув її поділитись сонячним кадром в не менш звабливій прозорій сукні з квітами. Як зізналась сама модель, так виглядає її ідеальне вбрання.

До слова, слабкість до прозорого одягу в Ани проявляється регулярно, але шанувальники не проти такого:

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