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Зваблива фея: тренерка Ана Чері приміряла прозору сукню (18+)
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Популярна фітнес-блогерка Ана Чері не припиняє дивувати шанувальників ефектними образами, а цього разу красуня постала у прозорій сукні з квітами, яка ледь прикриває найпікантніші частини тіла.
34-річна фотомодель та фітоняшка Ана Чері активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 12 мільйонів шанувальників. І це не дивно, адже красуня встигла прославитись завдяки відеозаняттям з фітнесу і тим, що зовсім не має комплексів щодо своїх форм.
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Також Чері обожнює приміряти найефектніші образи, приміром, дуже сексуального купідона. Але кінець зими надихнув її поділитись сонячним кадром в не менш звабливій прозорій сукні з квітами. Як зізналась сама модель, так виглядає її ідеальне вбрання.
До слова, слабкість до прозорого одягу в Ани проявляється регулярно, але шанувальники не проти такого:
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