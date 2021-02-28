Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Зваблива фея: тренерка Ана Чері приміряла прозору сукню (18+)

  • 27
Ана Чері у прозорій сукні - фото 1
Ана Чері у прозорій сукні

Популярна фітнес-блогерка Ана Чері не припиняє дивувати шанувальників ефектними образами, а цього разу красуня постала у прозорій сукні з квітами, яка ледь прикриває найпікантніші частини тіла.

34-річна фотомодель та фітоняшка Ана Чері активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 12 мільйонів шанувальників. І це не дивно, адже красуня встигла прославитись завдяки відеозаняттям з фітнесу і тим, що зовсім не має комплексів щодо своїх форм.

І ще: Сексуальна Кім Кардашян показала голе фото (18+)

Також Чері обожнює приміряти найефектніші образи, приміром, дуже сексуального купідона. Але кінець зими надихнув її поділитись сонячним кадром в не менш звабливій прозорій сукні з квітами. Як зізналась сама модель, так виглядає її ідеальне вбрання.

До слова, слабкість до прозорого одягу в Ани проявляється регулярно, але шанувальники не проти такого:

Читайте також: Оля Цибульська показала оголені груди: фото 18+

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
  • 21 лютого, 15:19
  • 470
Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
  • 12 лютого, 13:45
  • 1088
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 4790
Загрузка...
Новини