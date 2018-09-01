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Періс Хілтон показала гарячі фото з Burning Man 2018

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Періс Хілтон на Burning Man 2018 - фото 1
Періс Хілтон на Burning Man 2018 / instagram.com/parishilton

Американська бізнесвумен і модель Періс Хілтон показала кадри з фестивалю Burning Man 2018, від яких стає ще спекотніше!

37-річна американська модель та актриса, а також спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів Hilton Періс Хілтон не лише займається величезною кількістю проектів, а й акаунтом в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 9 млн осіб, адже вона публікує кадри зі зйомок, промо та звичайних буднів. Періс також не пропускає ключових подій, як-от фестиваль Burning Man. Тому не дивно, що нещодавно білявка поділилась серією фото з заходу в ефектних костюмах:

І ще: Періс Хілтон вирішила відкласти весілля: причина

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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