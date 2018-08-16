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Періс Хілтон вирішила відкласти весілля: причина

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У Хілтон і Зілки криза у стосунках - фото 1
У Хілтон і Зілки криза у стосунках / foxnews

Західні ЗМІ повідомили про те, що Періс Хілтон раптово вирішила перенести весілля на півроку.

У січні 2018 року сталося те, про що так давно мріяла Періс Хілтон: коханий світської левиці, Кріс Зілка, зробив їй пропозицію руки і серця і презентував обручку з величезним діамантом.

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Періс була на сьомому небі від щастя і ще довго публікувала в Інстаграмі лише фото з майбутнім чоловіком. Незабаром любителька гучних вечірок Хілтон почала готуватися до грандіозного весільного заходу, який повинен був відбутися 11 листопада. Стилістика, місце, плаття, список гостей: багато вже було готовим, і тут несподівана звістка.

Періс Хілтон раптово вирішила перенести весілля на півроку - фото 270503
Періс Хілтон раптово вирішила перенести весілля на півроку

За інформацією інсайдерів, у Хілтон і Зілки криза у стосунках, який вони поки що не можуть подолати. Пара намагається розібратися у виниклих складнощах і дати один одному трохи часу, щоб все налагодилося.

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Джерело: foxnews
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