Ентузіаст створив гігантську кишеню для штанів, у яку влізе практично все

Нарешті в кишеню джинсів вміщатиметься більше, ніж нічого

Знайомтесь, це Метта Бенедетто. Багато хто його знає завдяки чудернацьким винаходам. Зокрема, він представив великі пальці для собак, а також парасольки для телефонів. Утім, на цьому ентузіаст вирішив не зупинятися.

Метт блискуче творить і витворяє, а його винаходи вражають користувачів по всьому світу.

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Нещодавно він представив гігантську кишеню для штанів, в яку може поміститися половина вашого життя. Світлину з винаходом він виклав у мережі Reddit.

У таку кишеню може вміститися половина вашого життя

І винахід парубка дуже крутий, якщо враховувати, що з кожним днем гаджети стають все більшими, а кишені наших джинсів – навпаки – зменшуються. Користувачі уже жартують, що таке рішення дозволить іти від друзів не з порожніми руками.

Ми ж нагадуємо, що кишеня ззаду – чужа кишеня. І все, що ви покладете туди, може стати надбанням кишенькових крадіїв. Та й гаджетів сильно не поносиш на м'якій точці, адже завжди буде страх, що ви на них присядете.

А вам до вподоби таке чудернацьке рішення з кишенею? Пишіть свою думку в коментарях ;)

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