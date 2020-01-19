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Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи

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Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 1

Чоловічий стиль 90-х років унікальна своїми модними тенденціями. Серед головних трендів можна виділити куртки-косухи, образи зі світлого деніму, речі вільного крою та сміливі аксесуари. Якщо ти збереш це воєдино, то отримаєш головні поєднання у чоловічому гардеробі, які будуть модними у 2020 році.

Світові дизайнери часто схильні до ностальгії. І здається, останнім часом вони особливо занудьгували за епохою пейджерів, перших мобільних телефонів, кепок, Pepsi, приставок і божевільних рейвів. Розповідаємо тобі про тенденції чоловічої моди, які точно будуть визначати тренди 2020 року.

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Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380421

Масивні кросівки і черевики

Моду 90-х створювала музика, танцполи та культові гурти (пісню Nirvana "Smells Like Teen Spirit" прийнято було слухати лише у порваних джинсах, футболках з логотипом улюбленої групи і в Martens). Взуття ж було об'ємним. Модними були масивні черевики і кросівки. А сьогодні ж у тренді взуття від Balenciaga, якими марить сучасна молодь. Щодо черевиків – то неодмінно на шнурівці, з грубою підошвою і товстенним протектором.

Ідеальні кросівки на сьогодні – Nike AirMax 97, які повторюють тодішній стиль.

Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380397

Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380398

Гранж в одязі

Мода на широкі светри, вільні порвані джинси і теплі фланелеві сорочки, потерті куртки косухи почалася з приходом рок-груп до популярності. Фанати Курта Кобейна, соліста Nirvana, носили безрозмірні футболки, сорочки в червону клітку і джинси зі світлого деніму.

Загалом, дещо недбалий стиль повернувся й сьогодні – нові чоловічі колекції переповнені тими ж дірявими штанами, шкіряними куртками і светрами over-size. І це дуже навіть стильно.

Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380402

Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380403

Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380404

Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380405

Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380406

Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380407

Ланцюги

Вуличний стиль 90-х складно уявити без металу: ланцюжки на шиї, браслети, кільця, ремені з металевими бляхами, що звисають з пояса – все це створювало образ модника і взагалі крутого хлопця. І цей тренд підкоряє модників і в наш час. Наприклад, ланцюг стали носити не тільки з джинсами, але і з цілком офіційним костюмом.

Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380420
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380422

Поясні сумки (бананки)

Ці гаманці, які надіваються на талію, звели з розуму багатьох. У нас поясні сумки тривалий час асоціювалися з торговцями або контролерами в трамваї, в крайньому разі – туристами, але популярність їх розрослася.

Такі варіанти вже давно стали альтернативою сумці. Навіть для шанувальників офіційно-ділового стилю вже є стильні шкіряні моделі бананок.

Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380423
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380424

Денім

Класичний синій денім переживає нове відродження: його можна, як і чверть століття тому, не поєднувати з чимось ще. Куртка, до речі, цілком може бути на розмір більшою, ніж потрібного, а джинси краще обирати з високою талією.

Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380415
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380416
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380417

Найкращі чоловічі образи з 1990-х

Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380425
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380426
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380427
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380428
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380429
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380430
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380431
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380432
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380433
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380434
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380435
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380436
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи - фото 380437

Читайте також: Чоловіча мода 90-х: український блогер розповів, як стильно носити ретроодяг

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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