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"Перевірки", які влаштовують чоловіки своїм жінкам
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Зазвичай вважається, що саме жінки схильні проводити різного роду тести свого партнера, нібито, перевіряючи наскільки підходить їм чоловік. Але це працює не тільки в одну сторону.
Перевірка на незалежність
Чоловіки хочуть бути "першою скрипкою", коли мова заходить про стосунки, вони люблять вирішувати все самостійно, тим самим роблячи так, щоб партнерка прив'язалася до них ще сильніше. Але незалежність теж грає важливу роль в майбутніх стосунках. Їм цікаво, яких суджень дотримується дівчина, наскільки вона незалежна, наскільки він буде незалежним в цих відносинах.
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Перевірка на терплячість
Звичайно, це – не найприємніша перевірка з усіх, її можна так само назвати тестом на погане ставлення. Чоловіки роблять таке, коли хочуть перевірити і з'ясувати, наскільки ви будете терплячою, де кордони і рамки дозволеного. Вони намагаються зрозуміти, яка ви за характером.
Перевірка на готовність до близькості
Варто розуміти в першу чергу, що немає нічого такого в тому, що ви вирішили зайнятися цим вже на першому побаченні. Тут головне, наскільки виваженим було це рішення, і що інтим відбувається за обопільною згодою, а не через те, що на вас щось давить. Близькість на першій зустрічі має пройти в комфортних умовах для вас обох.
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