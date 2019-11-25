Ці знаки Зодіаку закохуються по-справжньому тільки раз у житті

Всі інші стосунки в житті цих знаків Зодіаку можна назвати пристрастю, фліртом, дружбою, але ніяк не любов'ю.

Терези

Терези трепетно ​​ставляться до будь-яких романтичних починань. Вони дуже чутливі і вразливі. Рідко стають учасниками любовних трикутників. Зате якщо представники знаку відчувають щирі почуття до протилежної статі, то це надовго.

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Близнюки

Близнюки схильні часто закохуватися, але щиро люблять лише раз. Розірвавши відносини з близькою людиною, представники цього знака до кінця життя будуть порівнювати з нею кожного свого партнера. Вони занурюються в любов з головою і готові віддати все заради щастя свого обранця.

Овен

Овни – власні, вони активно проявляють симпатію, а, закохуючись, буквально втрачають голову. Розставання з коханою людиною завжди залишає незгладимий слід в їх душі, їм властиві довгі спроби повернути втрачену любов.

Рак

Раки вкрай сентиментальні, вони вірять в любов з першого погляду і можуть без відповіді любити людину все життя. Представники знаку рідко проявляють ініціативу в стосунках, їм постійно здається, що об'єкт обожнювання не відчуває таких самих почуттів.

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