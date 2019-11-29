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4 жіночі фрази, які чоловіки не хочуть чути
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Спілкування між чоловіками і жінками ніколи не буває легким. А якщо при цьому ще вимовляти фрази, які чоловіки терпіти не можуть, можна дуже швидко зіпсувати стосунки або навіть повністю їх зруйнувати.
Як це, ти не можеш?
Представники сильної статі дуже не люблять, коли ними маніпулюють. А ще вони не люблять підводити людей, особливо тих, кого люблять. Якщо не хочете знищити чоловічу самооцінку і підірвати в партнері віру в світлі стосунки, не просіть його виконати те, що він точно зробити не зможе.
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Я хочу знати, де ти
Ця фраза вказує на те, що ви прагнете контролювати свого чоловіка. А представники сильної статі дуже не люблять, коли їх намагаються контролювати. Не варто перевіряти кишені свого чоловіка, залазити в його телефон, дзвонити по сто разів на день на роботу.
Ні, я не образилася
Якщо ви дійсно не образилися, то в цій фразі немає нічого поганого. Але якщо ви вимовляєте її з ображеним виглядом і скривдженим поглядом, то навряд чи вашому чоловікові буде приємно. Краще прямо сказати обранцеві про свою образу, ніж змушувати його губитися в здогадах. Чоловіки не люблять недомовок, вони хочуть знати все, що для них важливо.
Ну і йди до своєї Лєни з роботи
Як би ви не ревнували свого чоловіка, не варто відправляти його до інших жінок. Якщо будете так робити, ваш благовірний може і справді піти наліво. До того ж, така фраза може призвести до справжнього скандалу, особливо якщо ваш обранець вам вірний.
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