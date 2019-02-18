Експерти назвали п'ять звичок водіїв, яких варто позбутися

Нехтування простими правилами експлуатації транспортного засобу часто призводить до несподіваної поломки. Автомобільні експерти визначили п'ять найшкідливіших звичок автолюбителів, які "вбивають" машину.

Наявність рідини у бачках водії перевіряють нерегулярно, а також ігнорують стукіт під капотом під час руху. Також автовласники часто забувають міняти масло після пробігу у 7 тисяч кілометрів. У результаті фіксуються деградація мастильного матеріалу і прискорення окислення.

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Дотримуйся правил експлуатації авто

Паливом з низьким октановим числом фахівці заправляти не радять. Це може привести до перегріву двигуна. Також категорично не рекомендується пересуватися на "холодному" моторі, а також не стартувати різко з місця.

Найпоширенішою і шкідливою звичкою експерти назвали різке увімкнення задньої передачі до повної зупинки автомобіля, так як у цьому випадку на трансмісію діє сильне навантаження, яке швидко призводить до її зносу.

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