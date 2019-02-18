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Експерти назвали п'ять звичок водіїв, яких варто позбутися

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Найкшкідливіші звички водіїв - фото 1
Найкшкідливіші звички водіїв / besplatka

Нехтування простими правилами експлуатації транспортного засобу часто призводить до несподіваної поломки. Автомобільні експерти визначили п'ять найшкідливіших звичок автолюбителів, які "вбивають" машину.

Наявність рідини у бачках водії перевіряють нерегулярно, а також ігнорують стукіт під капотом під час руху. Також автовласники часто забувають міняти масло після пробігу у 7 тисяч кілометрів. У результаті фіксуються деградація мастильного матеріалу і прискорення окислення.

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Дотримуйся правил експлуатації авто - фото 308479
Дотримуйся правил експлуатації авто

Паливом з низьким октановим числом фахівці заправляти не радять. Це може привести до перегріву двигуна. Також категорично не рекомендується пересуватися на "холодному" моторі, а також не стартувати різко з місця.

Найпоширенішою і шкідливою звичкою експерти назвали різке увімкнення задньої передачі до повної зупинки автомобіля, так як у цьому випадку на трансмісію діє сильне навантаження, яке швидко призводить до її зносу.

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Джерело: riafan
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