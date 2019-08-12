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Переможниця Міс Україна знялася в спокусливій білизні

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Леоніла Гузь Міс Україна 2018 - фото 1
Леоніла Гузь Міс Україна 2018 / womanmagazine

Модель Леоніла Гузь вигідно підкреслила свої форми. Просто подивіться на ці знімки у білизні.

Володарка титулу Міс Україна 2018 Леоніла Гузь, яка отримала корону після дискваліфікації Вероніки Дідусенко, не втомлюється тішити шанувальників спокусливими фото.

І ще: Сексуальна Міс Всесвіт 2012 захопила новими фото

20-річна модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram спокусливий знімок, на якому позує в сексуальній білизні, яка вигідно підкреслює її форми і плоский живіт. "Бордовий колір мені йде?", – грайливо запитала Леоніла у фоловерів. Дівчина зізнається, що завжди мріяла виходити на подіум як модель в показах Victoria's Secret. Але вважає, що перешкодою є її зріст, який становить 173 см.

Переможниця Міс Україна знялася в спокусливій білизні - фото 347271

Переможниця Міс Україна знялася в спокусливій білизні - фото 347272

Тим часом модель та переможниця конкурсу Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо потішила фанатів сексуальними фото зі зйомки для відомого чоловічого журналу Maxim. Тут спекотно!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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