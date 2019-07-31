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Сексуальна Міс Всесвіт 2012 захопила новими фото

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Олівія Калпо у бікіні - фото 1
Олівія Калпо у бікіні / instagram.com/oliviaculpo

Модель Олівія Калпо потішила фанатів гарячими літніми фото, на яких важко не помітити звабливі форми зірки. Не дарма красуня стала Міс Всесвіт у 2012 році.

27-річна американська модель Олівія Калпо, яка у 2012 році перемогла на конкурсах "Міс США" та "Міс Всесвіт", і сьогодні з легкістю підкорює серця. Красуня активно веде профіль в соцмережі Instagram, де ділиться майже всім, що з нею трапляється: від поїздок до зйомок та звичайних буднів. Тому не дивно, що у неї понад 4 млн підписників.

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До того ж, Олівія не соромиться демонструвати свою ефектну форму та часто обирає відверті наряди та ефектні купальники. Недавні фото лише підтверджують той факт, що дівчина виглядає дуже звабливо!

Сексуальна Міс Всесвіт 2012 захопила новими фото - фото 344810

Сексуальна Міс Всесвіт 2012 захопила новими фото - фото 344811

Сексуальна Міс Всесвіт 2012 захопила новими фото - фото 344812

Джерело фото: instagram.com/oliviaculpo

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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