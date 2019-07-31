Сексуальна Міс Всесвіт 2012 захопила новими фото

Модель Олівія Калпо потішила фанатів гарячими літніми фото, на яких важко не помітити звабливі форми зірки. Не дарма красуня стала Міс Всесвіт у 2012 році.

27-річна американська модель Олівія Калпо, яка у 2012 році перемогла на конкурсах "Міс США" та "Міс Всесвіт", і сьогодні з легкістю підкорює серця. Красуня активно веде профіль в соцмережі Instagram, де ділиться майже всім, що з нею трапляється: від поїздок до зйомок та звичайних буднів. Тому не дивно, що у неї понад 4 млн підписників.

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До того ж, Олівія не соромиться демонструвати свою ефектну форму та часто обирає відверті наряди та ефектні купальники. Недавні фото лише підтверджують той факт, що дівчина виглядає дуже звабливо!

Джерело фото: instagram.com/oliviaculpo

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