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Переможниця Холостяка Даша розбурхала мережу звабливим образом

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Даша Ульянова - фото 1
Даша Ульянова / instagram

Переможниця шоу Холостяк Даша причепуритися для особливого випадку. Шанувальники у захваті від красуні!

Даша Ульянова – переможниця десятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Однак стосунки з головним героєм Максом Михайлюком у неї не склалися.

І ще: Холостяк 2020: Макс і Даша розставили всі крапки над "і" в своїх стосунках

Днями Даша показала красиві селфі, де постала перед фанатами з шикарною укладкою та яскравим макіяжем в салоні краси. "В руках @mariia_samharadze і @beauty_lab_ny перетворююсь на інстатьолочку. Дівчатка, ван лав назавжди", – написала дівчина. До речі, фоловери почали активно обговорювати нову публікацію красуні, засипаючи її компліментами. Крім того, на першій фотографії особливо уважні помітили на безіменному пальці Даші обручку.

Гортайте галерею:

На нових знімках переможниці Холостяка уважні користувачі помітили цікаву деталь: обручку з діамантом, яку Макс подарував гімнастці в фіналі реаліті. Фоловери Даші стали закидати її запитаннями, в надії на те, що пара помирилася.

Читайте також: Як відреагував Макс? Переможниця Холостяка оголила пишний бюст у мережі (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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