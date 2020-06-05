Переможниця Холостяка Даша розбурхала мережу звабливим образом

Переможниця шоу Холостяк Даша причепуритися для особливого випадку. Шанувальники у захваті від красуні!

Даша Ульянова – переможниця десятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Однак стосунки з головним героєм Максом Михайлюком у неї не склалися.

І ще: Холостяк 2020: Макс і Даша розставили всі крапки над "і" в своїх стосунках

Днями Даша показала красиві селфі, де постала перед фанатами з шикарною укладкою та яскравим макіяжем в салоні краси. "В руках @mariia_samharadze і @beauty_lab_ny перетворююсь на інстатьолочку. Дівчатка, ван лав назавжди", – написала дівчина. До речі, фоловери почали активно обговорювати нову публікацію красуні, засипаючи її компліментами. Крім того, на першій фотографії особливо уважні помітили на безіменному пальці Даші обручку.

Гортайте галерею:

На нових знімках переможниці Холостяка уважні користувачі помітили цікаву деталь: обручку з діамантом, яку Макс подарував гімнастці в фіналі реаліті. Фоловери Даші стали закидати її запитаннями, в надії на те, що пара помирилася.

Читайте також: Як відреагував Макс? Переможниця Холостяка оголила пишний бюст у мережі (18+)