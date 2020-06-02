Холостяк 2020: Макс і Даша розставили всі крапки над "і" в своїх стосунках

У 10 сезоні шоу "Холостяк" Макс Михайлюк з-поміж 25 учасниць вибрав Дашу Ульянову, вручивши переможниці каблучку. Однак стосунки пари після проєкту не склались, тож герої остаточно попрощались один з одним.

Після завершення романтичного реаліті холостяк Макс Михайлюк зізнався своїй обраниці, що під час проєкту в нього був секс з іншою учасницею. Даша Ульянова не змогла пробачити чоловікові зраду, тому пара розійшлась. При цьому холостяк не приховує, що й зараз має почуття до переможниці, проте дівчина не збирається змінювати своє рішення.

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Відтак, Макс на прощання подякував своїй обраниці.

Даша, дякую за моменти, які ми розділили разом, і нехай love story без happy end’у, але незабутня, я просто хочу, щоб ти була щаслива, – написав холостяк 10 сезону.

У відповідь Даша наголосила, що прийняла цю ситуацію та готова жити далі. "Мені шкода, що так вийшло, але цю ситуацію потрібно просто прийняти і жити далі. У цьому ніхто не винен, так сталося, і я б попросила вас не вести власні розслідування що / як / чому. Це вже не має ніякого сенсу, як на мене. Живемо сьогоднішнім днем, ставимо нові цілі й продовжуємо вірити в казку, у якій мені справді пощастило побувати", – підсумувала Даша.

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