Як відреагував Макс? Переможниця Холостяка оголила пишний бюст у мережі (18+)

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.

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Якщо ви вчора не мали можливості глянути пост-шоу "Холостяк", то ми тут вам відразу ж заспойлеримо. Так, Даша отримала каблучку від Максима. Ні, вони не разом. От і вся історія. Звичайно ж, сама переможниця проєкту пише іронічні пости і зазначає, що геть ні разу не засмучена тим, що сталося. Але зараз не про це, а про те, що вона вперше на своїй сторінці виклала не просто пікантні фото у спідній білизні, а й засвітила свій пишний бюст. Ці гарячі фото ми, звичайно ж, не могли оминути увагою. Підписники, прихильники і хейтери Даші долучилися, виписуючи свої коментарі під її публікацією: "Дуже красива! Естетичне задоволення від фото", "Шикарна фігура", "Виглядаєш приголомшливо", "Як Макс відреагував на фото" (підозрюємо, що ніяк, бо навіть сердечка не поставив).

Переможниця Холостяка знялась у провокативній фотосесії

MELOVIN показав ідеальний антикоронавірусний лук. Будемо відвертими, такий образ надихає дотримуватися соціальної дистанції, адже підійти до співака якось моторошнувато. Самі ж підписники зірки зауважили, що виглядає він дуже і дуже круто, і ми не будемо з цим сперечатися: "Ну все! Тепер жоден вірус не страшний з такою маскою", "Рукавички та маски зараз коштують як твій мерч", "Ми вже забули про твою активність", "Ого! Три пости за один вечір...", "Вау! Вражає", "Що ви всі знаєте про fashion week?".

MELOVIN вразив своїм крутим образом

Ще одна сенсація цього тижня – переможниця проєкту "Від пацанки до панянки". Нею стала Женя Мазур, яку ще називали "Батюшкою". Сама по собі перемога цієї учасниці приголомшила багатьох, адже здавалося, що вона мала дістатися іншій. Після виходу фінального випуску Женя написала у своєму інстаграмі, що так і не стала леді. Натомість, вона стала людиною. І готова працювати на максимум, аби не розгубити все те, що подарував їй проєкт. Що ж про це думають її підписники: "Женічка, ти молодець! Пиши свою долю яскраво, сміливо та створи справжній шедевр. Обіймаю!", "Ти така розумниця! Ми всі пишаємось тобою. Успіхів тобі у всіх починаннях", "Будь сильною! Нехай тебе ніщо не зламає", "Молодець! Рада, що ти виграла. Продовжуй свій шлях гідно".

Переможниця Від пацанки до панянки не стала леді, але...

Тиждень сенсацій не закінчується. Нещодавно стало відомо, з ким же тепер зустрічається ведучий Володимир Остапчук. Виявилося, що його новою обраницею є чарівна нотаріус Крістіна Горняк. Причому, вона не лише дуже і дуже красива, а ще й надзвичайно розумна. Підписники Крістіни буквально засипають її компліментами, тож кілька з них ми залишимо тут: "Жіночна, красива! Будь щаслива", "Ви дуже красива дівчина", "Як завжди прекрасна", "Краса врятує світ".

Кохана Володимира Остапчука замилувала мережу новим фото

Тіна Кароль продовжує ділитися світлинами зі своєї чуттєвої фотосесії. Армія прихильників поп-діви буквально налетіла на пост, засипавши зірку компліментами та теплими словами: "Як можна бути такою красивою?", "Оце я розумію: добрий ранок", "Тіна – сексі-мама", "Несіть вогнегасник, будь ласка", "Боже, ідеально", "Чарівна", "Неймовірна", "Для кого ж такі фотографії?"

Тіна Кароль продовжує зводити з розуму фанатів

Чарівна Надя Дорофєєва показала легке карантинне фото, зняте на даху високоповерхівки. Природна краса співачки замилувала усіх, тому не дивно, що під цим постом залишили безліч теплих слів не лише її фанати, а й звичайні підписники, які слідкують за її творчістю: "Яка красуня", "Неймовірна", "Як завжди шикарна", "Тобі все личить".

Дорофєєва показала стильний карантинний лук

Леся Нікітюк зізналась, що скучила вже за морем. А от це фото вона зробила на Гідропарку, щоб ви там не думали, що вона лише архівні світлини постить у мережі. Спокусливі вигини улюбленої телеведучої українців відразу ж нарвалися на бурю компліментів і не тільки: "Мама знає, що ти голою дупою на піску сидиш?", "Ноги півтора кілометра! Дуже красиво", "Ноги пригодились", "Леся, ти вогонь", "Фотка супер!"

Леся Нікітюк похизувалась спокусливим фото з Гідропарку

Наостанок залишимо вам сексуальну DJ NANA. Просто дивіться і насолоджуйтесь її спокусливими і неймовірними вигинами. Не дарма ж її підписники вважають її неймовірною та шикарною. Ми погоджуємось з ними на всі 100!

DJ NANA випромінює сексуальність на новому фото

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