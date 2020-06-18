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Переможниця Холостяка Даша повторила трюк Ван Дамма

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Даша Ульянова - фото 1
Даша Ульянова / instagrizli

Переможниця романтичного шоу Холостяк Даша Ульянова вразила шпагатом на двох авто.

Своєю гнучкістю Даша похвалилася на самому початку проєкту під час знайомства з головним героєм Максом Михайлюком. Саме її чоловік таємно запросив на індивідуальне побачення в Єгипет і єдиній дав можливість пожити тиждень окремо від інших учасниць.

І ще: Переможниця Холостяка Даша розбурхала мережу звабливим образом

У своєму профілі в соціальній мережі Ульянова часто постить відверті і сміливі фотографії. Однак цього разу вона постала в кадрі з максимальною кількістю одягу. Так, Даша показала ідеальний шпагат між автомобілями: однією ногою дівчина стала на Лексусі, а інший на Мерседесі.

Розтяжка дівчини не залишила її фоловерів байдужими.

Це цікаво: Переможниця Холостяка Даша показала себе до схуднення

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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