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війна

Супермодель Сінді Кроуфорд підтримала Україну та закликала допомагати біженцям

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Сінді Кроуфорд підтримала Україну - фото 1
Сінді Кроуфорд підтримала Україну / instagram

Західні зірки продовжують підтримувати Україну. До цього переліку доєдналася й Сінді Кроуфорд, яка закликала допомагати українцям, що через війну були вимушені покинути свої домівки.

З 24 лютого американська супермодель Сінді Кроуфорд мовчала про війну в Україні. Але у своєму новому дописі в Instagram пояснила причини. Так, манекенниця написала, що багато днів думала про те, чим може бути корисною, і нагадала своїм підписникам, що "усі ми ділимо цю планету".

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"Я була досить тихою в Instagram останні пару тижнів. У світі так багато душевного болю і боротьби, і, як і багато хто з вас, я гублюся і запитую, що я можу зробити, щоб допомогти, щоб змінити ситуацію? Що корисно? Коли я летіла додому цього тижня і дивилася у вікно, я бачила ці хмари і дивилася вниз на нашу прекрасну планету... і єдине, про що я могла думати, це молитва. Моліться за зцілення і нагадуйте собі, що ми більше схожі, ніж різні, і що, ширяючи в хмарах, ми всі ділимо цю планету", – написала модель.

Модель також додала, що продовжуватиме публікувати на своїй сторінці інформацію про організації, які підтримують біженців з України по всьому світу. І намагатиметься сама хоч трохи бути корисною у цій складній для українського народу ситуації.

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