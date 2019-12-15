Переможницею конкурсу Міс Світу 2019 стала представниця Ямайки: ефектні фото

14 грудня в Лондоні відбувся 69-й за рахунком найпрестижніший конкурс краси – "Міс Світу 2019". Корону дівчині, яка виграла, вручила переможниця "Міс світу 2018" – мексиканська модель Ванесса Понсе.

Переможницею стала представниця Ямайки – 23-річна Тоні-Енн Сінгх. Відзначимо, першою віце-міс стала представниця Франції Офелія Мезин, другою – красуня з Індії Суман Рао.

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Представниця України Маргарита Паша увійшла в ТОП-40.

До слова, представниця Ямайки вже в четвертий раз стає переможницею "Міс світу", проте в минулий раз корона дісталася країні у 1993 році.

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