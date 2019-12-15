Емілі Ратажковскі оголилася для реклами білизни

Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратажковскі знялася з подругою без одягу.

Дівчата рекламували лінійку білизни, продемонструвавши соковиті частини тіла, а фото і відео зірка опублікувала в Instagram.

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Емілі особисто демонструє нові колекції, але цього разу запросила ще й модель Джемі Лінн, яка вже знімалася в рекламній кампанії Inamorata. Красуні показали кілька різних комплектів: від прозорих з мереживами до тілесних зі стрінгами, у яких висока посадка.

"Та що ж ви творите, дівчатка? Я з'їла сьогодні 4 шматки торта!", "Мені сподобалося, що ви не редагуєте фотографію, щоб прибирати розтяжки", "Боже мій", "Дуже мило", "Вау", "Вогонь", – відреагували шанувальники.

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