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Переможець Холостячки зізнався, чи був у нього секс на проєкті

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Саша і Ксюша - фото 1
Саша і Ксюша

Олександр Еллерт, переможець шоу Холостячка, розповів, коли в його стосунках з Ксенією трапився "переломний момент".

Попри те, що романтичне реаліті-шоу "Холостячка" підійшло до кінця і актриса Ксенія Мішина віддала перевагу сценаристу Олександру Еллерту, розмови і обговорення навколо шоу тривають.

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Все більше шанувальників проєкту цікавляться, чи був секс у головної героїні шоу і його переможця під час "Холостячки"? Цими подробицями чоловік поділився у своєму інтерв'ю для програми "Зе Інтерв'юер".

Зокрема найбільше користувачів цікавило питання, чи була інтимна близькість між Ксенією Мішиною і Олександром Еллертом під час побачення в пустелі і спільної ночівлі в наметі. На це питання переможець відповів коротко: "Сексу у наметі не було і в рамках проєкту, не було", – зізнався Еллерт. Сценарист також додав, що саме в той вечір в його відносинах з Ксенією Мішиною стався "переломний момент", а також відбулася розмова, яка на багато що вплинула.

Це цікаво: Льоша з Холостячки вперше зізнався, навіщо влаштував підпал на проєкті

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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