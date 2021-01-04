Льоша з Холостячки вперше зізнався, навіщо влаштував підпал на проєкті

Фіналіст шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко, якому Ксенія Мішина відмовила вже після пропозиції руки і серця, розповів про свій світогляд, зміни і Мішину.

На проєкті Льоша замість того, щоб показувати відразу всі свої найкращі сторони, розповідав Ксенії про свої недоліки. Він вважає, що це правильна стратегія і в такому випадку не буде розчарування у звичайному житті.

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"Ми спілкувалися з психологом на цю тему. І я згадував, який я був, коли три роки тому тільки починав компанію, більш зухвалий і більш впевнений в собі, ніж зараз. Просто завжди ти порівнюєш себе з кимось. Я не вважаю себе супер-пупер успішним або ідеальним", – говорить він. Також Льоша зізнався, навіщо влаштував підпал на проєкті.

"У той момент для мене було дуже важливо піти з Ксенією на побачення. І там була така боротьба за ці побачення. І коли я будував нашу лаунж-зону, я подивився і зрозумів, що моя нічим не відрізняється, вона нічим не краща. Потрібно було щось креативне придумати і треба розуміти, що в той момент у тебе вже опускаються руки і ти думаєш вже: я знову програв. І спонтанно прийшла ідея: а не спалити б тут все?", – говорить Льоша.

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