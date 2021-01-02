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Мішина і Еллерт влаштували екстремальну відпустку в Карпатах: відео
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Вже не холостячка 31-річна актриса Ксенія Мішина та її обранець 33-річний автор жартів для Студії Квартал 95 Олександр Еллерт оригінально привітали своїх шанувальників з Новим Роком.
Після завершення проєкту Холостячка пара проводить першу спільну відпустку в Карпатах.
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У Instagram з'явилося веселе новорічне відеопривітання, записане під час швидкісного спуску. Під час вітальної промови пара мчала на швидкості і майже безперервно реготала, але при цьому Ксенії вдалося записати поздоровлення.
"З новим роком! Друзі, з Новим Роком! Будьте щасливі любіть один одного в Новому році! І в старому, щоб ви завжди любили один одного!", – кричали молоді люди.
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