Чи порушив правила Kalush закликом про "Азовсталь": відповідь організаторів Євробачення

Під час виступу у фіналі Євробачення 2022 гурт Kalush Orchestra закликав світ допомогти врятувати Маріуполь та "Азовсталь". Ці слова змусили українців ще більше пишатись нашим представником на конкурсі, але стали причиною для хвилювань про дискваліфікацію та штрафи.

У фіналі Євробачення у Турині Kalush Orchestra не тільки емоційно виконали трек "Stafania", а й наважились на серйозних крок. Упродовж останніх кількох днів соцмережі були переповнені закликом до хлопців не мовчати про ситуацію в Маріуполі. Кожного дня місто Марії все більше перетворюється в руїну, а люди масово гинуть через окупантів, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Kalush Orchestra – Stefania: текст та новий сенс пісні, яка виграла Євробачення 2022

Тому представники України на Євробаченні 2022 прийняли рішення попросити зі сцени весь світ про підтримку Маріуполя та "Азовсталі", де зараз на волосині від смерті перебувають тисячі цивільних мешканців та захисників. І це рішення справді ошелешило суддів та ведучих, а глядачі показали свою підтримку неймовірною кількістю балів, які й допомогли Kalush перемогти в конкурсі. Але єврофани розхвилювались, адже ця заява може порушувати дуже суворі правила Євробачення, де через політику можна отримати не тільки штрафи, а й дискваліфікацію.

Тож організаторам конкурсу довелось прокоментувати ситуацію.

Ми розуміємо глибокі почуття навколо України в цей момент і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер, – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Директор гурту KALUSH розповів, що їм заборонили робити на виступі Євробачення