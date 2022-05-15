Kalush Orchestra – Stefania: текст та новий сенс пісні, яка виграла Євробачення 2022

Українці Kalush Orchestra перемогли на Євробаченні 2022 з неймовірним результатом, вразивши не лише суддів, а й глядачів по всьому світу. Пропонуємо ще раз послухати переможний трек та дізнатись текст!

Євробачення 2022 підкори український гурт Kalush Orchestra, який не лише перевернув уявлення про формат конкурсу, а й достукався до сердець глядачів. Ефектне шоу у Турині не залишило байдужими нікого: і судді, і глядачі високо оцінили виступ українців. Тому Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" отримали перше місце, зібравши 631 бал, передає Радіо MAXIMUM.

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У фіналі молоді українці також обійшли своїх найближчих суперників на цілих 165 балів, адже Сем Райдер з Великобританії отримав друге місце та 466 балів. Ще з більшим відривом третє місце посіла співачка Chanel з Іспанії, зібравши 459 балів. Чим Kalush Orchestra вдалось вразити публіку? Не лише яскравим виступом, а й емоційною піснею.

Слухати і дивитися онлайн виступ Kalush Orchestra – Stefania:

Текст і слова пісні Kalush Orchestra – Stefania::

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала, дала мені ритм

І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Напевне, знала, може, більше і від Соломона

Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене, не була обманута

Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить

Як би я не виріс, на виріст за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить

Я гуляв, шляк би тебе трафив!

Ти все молода, о мамо, на піку

Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку

Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Новий сенс пісні Kalush Orchestra – Stefania

Ще до 24 лютого сенс пісні був цілком зрозумілим та однозначним: вона присвячена матері, тож викликає знайомі усім відчуття та нагадує про найрідніших людей. Сам лідер Kalush Олег Псюк ділився, що раніше ніколи не писав пісні для своєї мами та й не мав з нею дуже тісних стосунків, але вирішив, що його матуся заслуговує на це. А з початком повномасштабного вторгнення РФ в нашу країну пісня набула значно ширшого сенсу, адже люди почали асоціювати Україну з матір'ю. І ще більше цінувати своїх близьких, адже дуже багатьох війна розлучила.

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