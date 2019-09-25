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Перелік обов'язкових ритуалів, які потрібно виконати перед сном

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Ці поради допоможуть вам виспатися - фото 1
Ці поради допоможуть вам виспатися

Якщо ви хочете міцно спати й не переживати через те, що зранку будете витиснуті, наче лимон, – скористайтесь цим переліком вечірніх ритуалів. Вони не лише дисциплінують вас, а й принесуть максимум користі.

Отже, якщо зранку ви часто почуваєтесь втомленими та розбитими, можливо, причинами є помилки, які ви робите перед сном? Дієтологи розповіли, що ж слід робити ввечері, аби ваш сон був міцним і здоровим.

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Вечеряйте за 3 години до сну. Навіщо? Щоб не зірватися перед сном на бутерброд з ковбасою, а спокійно лягти спати. А що робити, якщо навіть після вечері хочеться їсти? Можна випити кефір, перекусити овочами, а якщо зовсім тяжко, то з'їсти варене яйце.

На вечерю віддайте перевагу чомусь легкому - фото 357491
На вечерю віддайте перевагу чомусь легкому

Йога / розтяжка / прогулянка ввечері. Чому? Відмінний варіант активності, який не напружує після робочого дня. До того ж, він може допомогти заснути.

Спланувати раціон на день / зібрати обід, перекус з собою. Не тільки усуне зриви, але і заощадить ваш час зранку. Так ви зможете собі дозволити поспати на 30 хвилин, а то й цілу годину довше.

Провітрити кімнату / використовувати темні штори / прибрати телефон. Усе це актуально не тільки для тих, хто страждає від безсоння, а просто, як правило перед сном, яке допомагає краще відпочити.

Кімнату слід провітрювати і перед сном - фото 357492
Кімнату слід провітрювати і перед сном

Улюблене заняття. Це може бути ваше хобі, хороший фільм, музика або книга, ванна чи розмова з друзями. А краще просто лягайте спати раніше, щоб наступного дня бути сповненими сил та енергії для нових звершень!

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Джерело: Med2
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