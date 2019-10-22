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Перехід на зимовий час: усі плюси і мінуси переведення годинника
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Цьогоріч у жовтні традиційно відбудеться перехід на зимовий час для українців. Розповідаємо, як позитивно та негативно це впливає на організм людини та на суспільство загалом!
Стрілки годинників традиційно переводять в останню неділю жовтня. У 2019 році цей перехід відбудеться в ніч з суботи на неділю, 27 жовтня, о 4 годині ранку.
І ще: Куди переводити стрілки годинника
Плюси переходу на зимовий час
Ще у 1908 році літній та зимовий час запровадили у Великобританії. Британці вирішили змінювати час осінню та весною, щоб економити енергоресурси. Через 10 років до цієї традиції долучилися США, а у країнах СРСР почали переводити годинники з 1981 року.
Як виявилося, економічно обґрунтована зміна часу тепер лише в проміжку таких географічних широт: від 30 до 60 градусів. До речі, Україна перебуває саме у цій зоні. Проте успішність та результативність переведення годинників сумнівні, адже енергія заощаджується лише на 1-3%.
Мінуси переведення годинника
Переводять годинники не лише в Україні, у світі також є така практика, проте в більшості країн вже відмовилися від зміни часу.
Медики та науковці довели, що переведення годинника погано впливає для організму людини. Різка зміна режиму призводить до стресу, який викликає низку негативних симптомів:
- погане самопочуття
- ослаблена імунна система
- загострення хронічних захворювань
Якщо ви хочете мінімізувати наслідки для свого організму, то медики радять підготуватися заздалегідь. Для того, щоб адаптувати біоритми, вам потрібно в перші кілька діб після зміни часу: більше свіжого повітря, якісний сон, мінімальне навантаження, корисний раціон.
Також медики відзначають, що зимовий час ближчий до астрономічного. Він сприятливіший для життя і здоров'я людини, ніж літній. Інші доводять, що зміна на одну годину особливої ролі не грає, адже астрономічний час у сучасному світі не так вже й важливий, люди зараз практично не залежать від природних факторів.
Як підготувати організм до переходу на зимовий час:
- За тиждень до зміни часу зменште фізичне навантаження. Це потрібно, щоб уникнути перевтоми.
- Не затримуйтеся на роботі та не беріться за важку роботу.
- Стежте за раціоном. Не вживайте жирну їжу та алкоголь.
- Пийте більше води та трав'яного чаю.
- За годину до сну вимикайте усі гаджети.
- У ніч переходу на зимовий час лягайте спати о 22 годині, адже це ідеальний час для якісного сну.
- Усі вранішні ритуали зробіть звечора: приготуйте сніданок, оберіть одяг, складіть сумку.
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