Пем і Томмі: у мережі з'явилися перші кадри зі зйомок серіалу про Памелу Андерсон

Онлайн-сервіс Hulu опублікував перші кадри зі зйомок міні-серіалу "Пем і Томмі". Проєкт розповідає історію кохання зірки Playboy Памели Андерсон та її чоловіка, рок-музиканта Томмі Лі. Їх ролі виконали Лілі Джеймс і Себастіан Стен.

Один з кадрів, опублікованих на сторінці, скопійований зі справжньої фотографії Памели й Томмі. На інших кадрах Лілі позує у чорному корсеті на шнурівці та шкіряних штанях, а Томмі стоїть з оголеним торсом на тлі старого автомобіля.

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Дата виходу серіалу поки невідома. Проєкт розповість про шлюб зірок, а також про скандал, який вибухнув після злитого у мережу відео. Режисером став Крейг Гіллеспі, автором сценарію – Роберт Д. Сігел. У серіалі зіграють Сет Роген, Нік Офферман, Тейлор Шилінг, Ендрю Дайс Клей та інші.

Нагадаємо, раніше з'явилися перші фотографії зі зйомок фільму про Будинок Таргарієнів з "Гри престолів" з Меттом Смітом і Еммою Д'Арсі на пляжі. Приквел матиме назву Дім Дракона, і в ньому будуть представлені не тільки Таргарієни: в серіалі HBO буде ряд персонажів, які працюють з королівською родиною.

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