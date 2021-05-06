Дивні дива: дивіться новий тизер-трейлер четвертого сезону серіалу

Netflix випустив новий трейлер четвертого сезону фантастичного серіалу Дивні дива. Ролик має назву "Одинадцять, ти слухаєш?".

Ролик опублікували на ютуб-каналі Netflix. Все вказує на те, що дія відбувається в психіатричній лікарні: білі стіни, халати, істеричний сміх за кадром. Однак до кінця ролика глядач розуміє, що це лабораторія, в якій створюють дітей з суперздатностями.

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Перший тизер майбутнього сезону обіцяє повернення Девіда Харбора в образі шерифа Хоппера і появу вбивці Віктора Кріла, якого зіграє актор Роберт Інглунд (Фредді Крюгер в серії хорорів Кошмар на вулиці В'язів). Інші деталі сюжету не уточнюють.

Нагадаємо, зйомки четвертого сезону почалися в Литві у лютому 2020 року, але Netflix призупинив виробництво в середині березня через COVID-19. До роботи над проєктом команда повернулася в кінці вересня.

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