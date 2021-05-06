Елізабет Олсен зіграє у новому серіалі домогосподиню, яка зарубала сокирою свою сусідку

Актриса Елізабет Олсен, відома за роллю Ванди Максімофф у проєктах Marvel, зіграє у міні-серіалі HBO Max. У новинці "Любов і смерть" розкажуть про гучне вбивство у Техасі, яке сталося у 80-х роках минулого століття.

Як пише The Hollywood Reporter, Олсен виконає роль домогосподарки Кенді Монтгомері. Її звинуватили у жорстокому вбивстві своєї сусідки та подруги Бетті Гор: нібито вона зарубала її сокирою.

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Представниця HBO Max Сара Обрі заявила, що новий серіал – це захоплююча історія про розчарування та бажання двох жінок з маленького містечка, яка закінчується жахливим актом насильства.

Виконавчими продюсерами серіалу стануть Ніколь Кідман і Девід Е.Келлі. Хто буде режисерувати шоу, поки не повідомляється.

У березні на стрімінговому сервісі Disney + з'явився документальний серіал "Assembled". Його присвятили створенню кінопроєктів Marvel Studios. Шоу показує закулісся таких фільмів, як "Сокіл і Зимовий Солдат", "Локі", "Чорна Вдова", а перший епізод був присвячений проєкту "ВандаВіжн".

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