У мережі з'явилися перші фото зі зйомок приквелу Гри престолів

Серіал, дія якого відбувається майже за 200 років до подій Гри престолів, заснований на книзі Джорджа Мартіна Полум'я і кров, хроніці часів правління Будинку Таргарієнів у Вестеросі.

Приквел матиме назву Дім Дракона, і в ньому будуть представлені не тільки Таргарієни: в серіалі HBO буде ряд персонажів, які працюють з королівською родиною. Вони теж втягнуті в політичну плутанину, яку серіал і має задокументувати, пише RottenTomatoes.

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HBO вперше показав акторський склад в костюмах. Сміт і Д'Арсі можна розглядати як вищезазначених принца і принцесу будинку Таргарієнів. На іншій фотографії Стів Туссен в ролі Корліса Веларіона, також відомого як Морська Змія, вестероського мореплавця. На третій фотографії Олівія Кук і Ріс Іфанс в ролі Алісента і Отто Хайтауера відповідно. У серіалі Отто Хайтауер – рука короля Візеріса Таргарієна Педді Консідайна, а Алісент – друга дружина Візеріса і дочка Отто.

Прем'єра проєкту з 10 серій має відбутися на HBO у 2022 році: це лише один з багатьох спін-оффів Гри престолів, над якими працює канал.

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