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Гаряча дружина зірки Барселони відпочила у Каліфорнії: гарячі фото

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Відома модель Корал Симанович - фото 1
Відома модель Корал Симанович / misitio

Дружина Серджі Роберто красуня Корал Симанович любить розслаблятися в компанії друзів у теплих краях. В Instagram красуні з'явилися свіжі знімки з її відпочинку.

Поки Серджі Роберто допомагав Барселоні перемогти Манчестер Юнайтед у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів (0:1), його дружина відпочивала в США.

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Відома модель Корал Симанович чудово проводить час в Каліфорнії з колегою і подругою Нетою Алічімистер. Дівчата відвідали фестиваль, організований брендом Revolve. Звісно, красуні ділилися всім цікавим зі своїми фанатами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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