Фанат Роми кинув виклик футболістам і жорстко зганьбився: фейл року

Італійська Рома проводить чудову роботу зі своїми фанатами. Один з прихильників "джалороссі" отримав шанс відчути себе в ролі професіонального футболіста.

Вболівальник Роми на ім'я Марко навряд чи підозрював, що один його коментар у Facebook приверне ТАКУ увагу клубу.

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В матчі Серії А "Парма" – "Рома" Дженгіз Ундер відправив м'яч у ворота господарів та зробив рахунок 0:2. Нещодавно римляни опублікували відеоролик з голами турка. "Я б сам забив такий гол", – написав Марко Нікола у коментарі під цим постом.

У Ромі, яка славиться креативною роботою в соцмережах, вирішили це перевірити. Фаната запросили на "Стадіо Олімпіко", він отримав іменну футболку та мав три спроби відправити м'яч у сітку. Вийшло доволі кумедно. Сміливий фанат послизнувся та двічі пробив повз:

Anche tu sei un campione del “quel gol lo facevo pure io”? E se il tuo commento ti portasse all’Olimpico? A Marco è successo grazie a @Hyundai_Italia!

Dal 19 aprile ci sarà una sorpresa per tutti i fan.. #ForTheFans #LoFacevoPureIo pic.twitter.com/NUFMK377Yu — AS Roma (@OfficialASRoma) 11 квітня 2019 р.

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