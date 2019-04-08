Спекотна дружина українського футболіста показала, як швидко вийти заміж

Дружина футболіста Миколи Морозюка вкотре похвалилася пікантною фотографією. А ще дівчина розповіла, як вдало вийти заміж.

На своїй сторінці в Instagram Ірина Морозюк опублікувала фото в купальнику, і розповіла, як ставиться до себе і свого віку.

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Дружина екс-капітана "Динамо" зізналася, що обожнює свій вік. "Мені 29 і я обожнюю свій вік! Я просто його обожнююююю! За все, за розум, мудрість, зовнішність і т. д. Дівчина дійсно як вино. В цьому віці приходить до тебе мудрість, ти вже сформована особистість, ти знаєш, чого ти хочеш і до чого прагнути, ти знаєш цінність стосунків, цінність дружби, цінність сім'ї. Ти можеш правильно вибрати собі партнера та відсіяти непотрібних тобі людей. Це круто", – написала Морозюк.

Також Морозюк дала пораду всім дівчатам, як вийти заміж:

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