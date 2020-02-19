Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так

Звичайні люди рідко звертають увагу на дрібні недоліки у дизайні, але перфекціоністи всім своїм нутром переймаються через нерівні плиточки чи якісь невідповідності. У мережі ж діляться неідеальними підлогами, які реально викликають стрес у тих, хто прагне досконалості у всьому.

Цю підбірку знімків з мережі можна використовувати у якості тесту, чи є у вас крихта перфекціонізму. Поки хтось зовсім не помітить підступу в цих кадрах, то у перфекціоністів точно почне сіпатись око та виникне бажання хоч десь навести лад. Ось такі випадкові ляпи будівельників чи дизайнерів можна знайти майже всюди.

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