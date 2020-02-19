На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так
-
- 27
Звичайні люди рідко звертають увагу на дрібні недоліки у дизайні, але перфекціоністи всім своїм нутром переймаються через нерівні плиточки чи якісь невідповідності. У мережі ж діляться неідеальними підлогами, які реально викликають стрес у тих, хто прагне досконалості у всьому.
Цю підбірку знімків з мережі можна використовувати у якості тесту, чи є у вас крихта перфекціонізму. Поки хтось зовсім не помітить підступу в цих кадрах, то у перфекціоністів точно почне сіпатись око та виникне бажання хоч десь навести лад. Ось такі випадкові ляпи будівельників чи дизайнерів можна знайти майже всюди.
І ще: Підлітки викрали з автосалону два Lamborghini Urus, але щось пішло не так
Читайте також: Попа як у Кім: дизайнери створили накладні сідниці для фанаток скандальної зірки
-
21:20Що таке хентай чи генг-бенг: які види сексу та категорії є на Pornhub
-
21:0020 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:33Подивіться, що буде при лобовому зіткненні старого і нового Nissan Navara
-
20:17Експерти назвали ідеальний час для сніданку
-
19:51Що заборонено туристам робити в Італії: перелік, який врятує вашу відпустку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:40Як британці розбираються з аварією: епічне відео
-
19:23Скільки калорій потрібно вживати чоловікам: простий розрахунок
-
19:13Український студент купив права на екранізацію роману Кінга
-
18:54Xiaomi продемонструвала розбирання флагмана Mi10 Pro: що ховається всередині
-
18:40Жінка креативно помстилась за зраду через матрац: фото
-
18:24Підлітки викрали з автосалону два Lamborghini Urus, але щось пішло не так
-
18:10Вікторія Бекхем показала свою сексуальність у новому Vogue: фото
-
18:00Гороскоп на 20 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:51Гренландія планує продавати воду з льодовиків, що тануть
-
17:45Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так
-
17:265 ознак того, що ви їсте надто мало вуглеводів
-
17:10Лише у колготках: французька блогерка підкорила голим селфі (18+)
-
16:52Хакери масово атакували користувачів Windows 7
-
16:46Чому НЕ варто розводити паніку через евакуацію українців з Китаю: спростовуємо міфи
-
16:44У яких знаків Зодіаку мрії стануть реальністю вже цієї весни
-
16:35День Ангела Христини 2020: значення імені, сумісність і характер власниць
-
16:24Студент намалював Bugatti для диплома, і компанія запросила його на роботу
-
16:05ТЕСТ: Перевірте, що ви знаєте про алкоголь та напої
-
21:20Що таке хентай чи генг-бенг: які види сексу та категорії є на Pornhub
-
19:51Що заборонено туристам робити в Італії: перелік, який врятує вашу відпустку
-
16:05ТЕСТ: Перевірте, що ви знаєте про алкоголь та напої
-
13:31Україна домовилася про безвіз з ще однією країною
-
11:51THE HARDKISS – Косатка: дивіться новий кліп гурту із чуттєвою Юлією Саніною
-
08:52Названо середню зарплату в Україні за 2019 рік
-
07:15Погода в Україні 19 лютого: точний прогноз на день
- 18 лютого
-
22:24Не винний: мем про "невірного" хлопця отримав логічне продовження
-
20:23Науковці назвали несподівану причину переїдання: нею грішать всі
-
18:00Ліга чемпіонів 2020: розклад, коли і де дивитись онлайн матчі ЛЧ
-
16:00Як українці називали останній місяць зими: синоніми до слова "лютий"
-
14:00Джону Траволті – 66 років: найкращі фільми з улюбленим актором
-
12:00Найкращі жарти Сергія Притули у відборі на Євробачення 2020: відео
-
10:15ТЕСТ: З чого тобі потрібно розпочати день
-
07:16Погода в Україні 18 лютого: де можливі дощі
- 17 лютого
-
21:22Названі найзатребуваніші професії на найближчі 10-20 років
-
18:09Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко
-
17:00Перехід на літній час 2020: дата, коли переводять годинник в Україні
-
16:00Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: усі фіналісти
-
14:00Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості
-
12:13Переоцінений Xiaomi Mi10: п'ять вагомих причин не купувати смартфон у 2020 році
-
09:21Голос країни 10 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:28Погода в Україні 17 лютого: точний прогноз на понеділок
- 16 лютого
-
20:52Стало відомо, скільки українці витратили на подарунки на День Валентина: шокуючі цифри
-
18:50Дівчина тижня: гаряча модель Еллі Рід, яка обожнює роздягатися перед камерою (18+)