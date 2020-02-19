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Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так

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Нічний кошмар перфекціоністів - фото 1
Нічний кошмар перфекціоністів

Звичайні люди рідко звертають увагу на дрібні недоліки у дизайні, але перфекціоністи всім своїм нутром переймаються через нерівні плиточки чи якісь невідповідності. У мережі ж діляться неідеальними підлогами, які реально викликають стрес у тих, хто прагне досконалості у всьому.

Цю підбірку знімків з мережі можна використовувати у якості тесту, чи є у вас крихта перфекціонізму. Поки хтось зовсім не помітить підступу в цих кадрах, то у перфекціоністів точно почне сіпатись око та виникне бажання хоч десь навести лад. Ось такі випадкові ляпи будівельників чи дизайнерів можна знайти майже всюди.

І ще: Підлітки викрали з автосалону два Lamborghini Urus, але щось пішло не так

Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так - фото 387092

Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так - фото 387093

Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так - фото 387094

Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так - фото 387095

Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так - фото 387096

Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так - фото 387097

Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так - фото 387098

Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так - фото 387099

Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так - фото 387101

Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так - фото 387100

Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так - фото 387102

Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так - фото 387103

Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так - фото 387104

Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так - фото 387105

Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так - фото 387106

Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так - фото 387107

Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так - фото 387108

Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так - фото 387109

Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так - фото 387110

Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так - фото 387111

Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так - фото 387112

Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так - фото 387113

Пекло перфекціоністів: епічні фото підлоги, де щось пішло не так - фото 387114

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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