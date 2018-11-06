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Хіт української групи набрав 100 мільйонів переглядів на YouTube

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Олександра Зарицька з гурту KAZKA - фото 1
Олександра Зарицька з гурту KAZKA / obozrevatel

Хіт "Плакала" українського гурту KAZKA на теперішній момент уже набрав понад 100 мільйонів переглядів. Це сумарні показники прослуховування аудіоверсії та перегляду кліпу на популярну композицію.

Своїм рекордом гурт-прорив року KAZKA похвалилися у Facebook. Їхній хіт "Плакала" набрав на YouTube 100 мільйонів переглядів, і це не межа!

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"Плакала! 100 мільйонів сумарних переглядів на YouTube! Це історія про те, як реальність у безліч разів перевершує будь-які очікування. Це про нашу з вами любов", – наголошується в публікації.

Відомо, що аудіоверсія композиції була опублікована на відеохостингу 17 травня. Кліп же вийшов у кінці вересня. Наразі вони встигли набрати 69 і 32 мільйони переглядів відповідно.

Дивіться кліп групи KAZKA на пісню "Плакала":

Читайте також: KAZKA – Плакала: текст першої української пісні, яка підкорила чарт YouTube

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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