Хіт української групи набрав 100 мільйонів переглядів на YouTube

Хіт "Плакала" українського гурту KAZKA на теперішній момент уже набрав понад 100 мільйонів переглядів. Це сумарні показники прослуховування аудіоверсії та перегляду кліпу на популярну композицію.

Своїм рекордом гурт-прорив року KAZKA похвалилися у Facebook. Їхній хіт "Плакала" набрав на YouTube 100 мільйонів переглядів, і це не межа!

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"Плакала! 100 мільйонів сумарних переглядів на YouTube! Це історія про те, як реальність у безліч разів перевершує будь-які очікування. Це про нашу з вами любов", – наголошується в публікації.

Відомо, що аудіоверсія композиції була опублікована на відеохостингу 17 травня. Кліп же вийшов у кінці вересня. Наразі вони встигли набрати 69 і 32 мільйони переглядів відповідно.

Дивіться кліп групи KAZKA на пісню "Плакала":

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