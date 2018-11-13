alyona alyona – Голови: новий хіт української реперки-виховательки підкорює мережу

Вихователька з дитячого садка на Київщині, яка прославилася в мережі як хіп-хоп-виконавиця alyona.alyona, випустила нову пісню "Голови" та презентувала кліп на неї. Зацініть новий хіт!

Молода реперка alyona alyona (справжнє ім'я – Альона Савраненко) несподівано підірвала мережу своїм дебютним треком "Рибки". Реп українською мовою у виконанні виховательки дитсадочка став хітом, тож дівчина не забарилася і випустила новий трек "Голови".

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У чорно-білому кліп на пісню alyona alyona біжить у спортивному одягу, але при цьому співає та жестикулює, ніби вона на сцені. Режисером відео став ізраїльський кліпкмейкер зі студії DVISION Саша Прилуцький. Зацініть і ви!

Слухати онлайн нову пісню alyona alyona – Голови:

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