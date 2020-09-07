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Папараці зняли Ріанну з синцями на обличчі: що сталося

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Ріанна - фото 1
Ріанна / gettyimages

Популярна співачка Ріанна, яка днями заявила, що для того, щоб стати мамою їй необов'язково потрібен чоловік, травмувала обличчя, впавши з електроскутера.

Папараці вдалося сфотографувати артистку біля одного з ресторанів Лос-Анджелеса, коли вона чекала в автомобілі своє замовлення. На обличчі знаменитості помітні синці.

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Представники артистки одразу ж вирішили прояснити ситуацію і повідомили, що Ріанна травмувала обличчя в результаті падіння з електроскутера. Інцидент стався кілька днів тому, у співачки залишилися синці на обличчі і набряки, але серйозних травм немає. Інсайдер повідомляє, що зараз співачка в повному порядку і швидко йде на поправку.

Папараці зняли Ріанну з синцями на обличчі: що сталося - фото 424262

Папараці зняли Ріанну з синцями на обличчі: що сталося - фото 424263

Нещодавно користувачі мережі відшукали дівчину, яка як дві краплі води схожа на співачку Ріанну. Свою схожість з незнайомкою визнала навіть знаменитість, яка заявила, що відтепер буде говорити всім, що вона та сама блогерка з TikTok.

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Джерело: tmz
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