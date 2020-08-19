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Ріанну шокував її точний двійник з TikTok

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Ріанна - фото 1
Ріанна / tiktok

Користувачі мережі відшукали дівчину, яка як дві краплі води схожа на співачку Ріанну. Свою схожість з незнайомкою визнала навіть знаменитість, яка заявила, що відтепер буде говорити всім, що вона та сама блогерка з TikTok.

Одного разу 28-річна Прісцилла Беатріс опублікувала на своїй сторінці в соцмережі відео, на якому повторює образ Рірі з церемонії вручення нагороди British Fashion Awards. Тоді дівчина помітила, що неймовірно схожа на 32-річну виконавицю.

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Відео стало настільки популярним, що на його натрапила сама зірка. Більш того, вона залишила коментар, який зазвичай залишають шанувальники під її постами. "Де альбом #R9?", – написала Ріанна, натякаючи на реліз свого нового музичного альбому, який все ще не вийшов.

Після перегляду цих кадрів можна заплутатися – де справжня Ріанна, а де її двійник.

@poliakov71

O que vocês acham? ##lookalike ##foru ##rihanna ##pravocepage ##foryoupage ##fyp ##foryou ##fy ##foryou ##tiktokbrasil

♬ Back Up - DeJ Loaf

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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