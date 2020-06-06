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Папараці зняли кохану Джареда Лето

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Джаред Лето з коханою - фото 1
Джаред Лето з коханою / fortuna

Музикант Джаред Лето вже близько п'яти років зустрічається з моделлю Валерією Кауфман, але спільних фото закоханих майже немає.

Днями папараці вдалося зловити селебріті під час прогулянки в Малібу. 48-річний Джаред і 26-річна Валерія, схоже, йшли займатися спортом.

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Ці кадри одне з небагатьох підтверджень того, що голлівудський актор не холостяк. Як кажуть інсайдери, Джаред Лето давно познайомив Валерію Кауфман зі своєю мамою і має серйозні наміри на ці стосунки.

Куди тримали шлях актор і його кохана, невідомо, але йшли вони, судячи з усього, прямо вздовж проїжджої частини. Валерія була одягнена, немов збиралася на пробіжку, а от Джаред, здається, одягнувся зовсім не по погоді: спека змусила його зняти куртку і накинути її на голову, щоб сховатися від пекучого сонця. При цьому маску актор вважав за краще не знімати.

Папараці зняли кохану Джареда Лето - фото 408542

Папараці зняли кохану Джареда Лето - фото 408543

Папараці зняли кохану Джареда Лето - фото 408544

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Джерело: fortuna
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