Панікери та експерти: як поводяться знаки Зодіаку на карантині

Дехто з нас проходить карантин з честю, ну а інші як зазвичай. Давайте подивимося, як поводяться представники небесних сузір'їв, якщо їх замкнути вдома на кулька тижнів.

Овни, заспокойтеся! Прибирання від вас нікуди не втече! А от близькі люди можуть, і карантин їм, до речі, не перешкода. Візьміть паузу: позасмагайте у вікні, понюхайте квіточки, які вам подарували... Коротше, видихніть, а то перегорите, як лампочка, і хто тоді буде висвітлювати світ?

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Телець, ми заздримо вашому міцному незломному духу і спокою. Яким, ви, до речі, можете поділитися з Овном, а то він зовсім вже "того".

Близнюки, не обманюйте себе: в такому стані єдине, що ви можете знайти це довідку від психіатра. Щоб цього не сталося, почніть з малого і рухайтеся поступово до більшого. Не кидайте справи на половині: дали собі слово цілий день лежати і їсти, доведіть до кінця.

Раки, ми дуже цінуємо вашу ощадливість! Але світ буде вам дуже вдячний, якщо після карантину ви заберете все це добро в музей, а на зворотному шляху купите для родичів заспокійливе.

Дорогий Лев, ми щасливі, що навіть в самоізоляції ви не втрачаєте характеру і самовладання! Ми пишаємося вами!

Діва. В карантин у вас нове хобі: докладно пояснювати на інтернет-форумах, що робити вдома, і давати чіткі інструкції, щоб не зійти з розуму.

Рядок з пісні Валентина Стрикало "Він постійно їсть" це про Терези в карантин. Ну а що робити, якщо продукти, розраховані на місяць ізоляції, вже встигли тричі закінчитися? Терези завсідники продуктового магазинчика біля будинку.

Скорпіони, заздримо вашій витримці: ви так добре тримайтеся! Нічого, скоро карантин скасують, і ви знову зможете повернутися в улюблений робочий серпентарій, щоб поставити всіх гадюк на місце.

Стрілець, якщо вже ви тимчасово виведені з ладу і не можете зупинити коня і врятувати хату, зупиніть хоча б вашого внутрішнього Халка! Пожалійте свої нерви і домашніх.

Подивимося-подивимося, як заспівають Козероги, коли скінчиться карантин, і знову доведеться вставати о 6 ранку, щоб їхати в офіс...

Волелюбні бунтарі-Водолії забагато ниють: ну як так, хтось заборонив їм виходити з дому, обмежив у правах, практично принизив. Зневіра захоплює їх будинок зі швидкістю бойового есмінця.

Хто дійсно може зловити дзен в карантин, так це Риби. Лягти і кілька годинок просто помріяти, це про них.

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