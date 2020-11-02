На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Панікери та експерти: як поводяться знаки Зодіаку на карантині
-
- 36
Дехто з нас проходить карантин з честю, ну а інші як зазвичай. Давайте подивимося, як поводяться представники небесних сузір'їв, якщо їх замкнути вдома на кулька тижнів.
Овни, заспокойтеся! Прибирання від вас нікуди не втече! А от близькі люди можуть, і карантин їм, до речі, не перешкода. Візьміть паузу: позасмагайте у вікні, понюхайте квіточки, які вам подарували... Коротше, видихніть, а то перегорите, як лампочка, і хто тоді буде висвітлювати світ?
І ще: Швидкий психологічний тест: виберіть позу, у якій сидите
Телець, ми заздримо вашому міцному незломному духу і спокою. Яким, ви, до речі, можете поділитися з Овном, а то він зовсім вже "того".
Близнюки, не обманюйте себе: в такому стані єдине, що ви можете знайти це довідку від психіатра. Щоб цього не сталося, почніть з малого і рухайтеся поступово до більшого. Не кидайте справи на половині: дали собі слово цілий день лежати і їсти, доведіть до кінця.
Раки, ми дуже цінуємо вашу ощадливість! Але світ буде вам дуже вдячний, якщо після карантину ви заберете все це добро в музей, а на зворотному шляху купите для родичів заспокійливе.
Дорогий Лев, ми щасливі, що навіть в самоізоляції ви не втрачаєте характеру і самовладання! Ми пишаємося вами!
Діва. В карантин у вас нове хобі: докладно пояснювати на інтернет-форумах, що робити вдома, і давати чіткі інструкції, щоб не зійти з розуму.
Рядок з пісні Валентина Стрикало "Він постійно їсть" це про Терези в карантин. Ну а що робити, якщо продукти, розраховані на місяць ізоляції, вже встигли тричі закінчитися? Терези завсідники продуктового магазинчика біля будинку.
Скорпіони, заздримо вашій витримці: ви так добре тримайтеся! Нічого, скоро карантин скасують, і ви знову зможете повернутися в улюблений робочий серпентарій, щоб поставити всіх гадюк на місце.
Стрілець, якщо вже ви тимчасово виведені з ладу і не можете зупинити коня і врятувати хату, зупиніть хоча б вашого внутрішнього Халка! Пожалійте свої нерви і домашніх.
Подивимося-подивимося, як заспівають Козероги, коли скінчиться карантин, і знову доведеться вставати о 6 ранку, щоб їхати в офіс...
Волелюбні бунтарі-Водолії забагато ниють: ну як так, хтось заборонив їм виходити з дому, обмежив у правах, практично принизив. Зневіра захоплює їх будинок зі швидкістю бойового есмінця.
Хто дійсно може зловити дзен в карантин, так це Риби. Лягти і кілька годинок просто помріяти, це про них.
Це цікаво: Як правильно релакснути під час робочого дня
- 02 листопада
-
23:23Місячний календар стрижок на листопад 2020: дні, коли стригти волосся
-
21:47Кім Кардашян у маленькому бікіні граціозно вийшла з води: відео
-
21:35Скажене весілля 2 – дивитися онлайн продовження українського фільму
-
21:18Гороскоп на листопад 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
21:003 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:45Панікери та експерти: як поводяться знаки Зодіаку на карантині
-
20:15Легка вечеря: як приготувати помідори, фаршировані рисом
-
19:48Ці б/у авто можна брати, попри великий пробіг
-
19:19Джамала кардинально змінила імідж і здивувала фанатів
-
18:47KIEV на KYIV: українці звернулися до футболіста з вимогою змінити татуювання
-
18:24Представники якої професії найчастіше хворіють на коронавірус
-
18:00Гороскоп на 3 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:45Ці "поради" від подруг точно зіпсують ваші стосунки
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:18Король Таїланду дав своє перше інтерв'ю за 40 років
-
16:43Блакитний місяць: вражаючі знімки унікального повного місяця
-
16:18Дженніфер Лопес підкреслила фігуру шкіряною спідницею
-
15:46Притула після програшу на виборах розповів, чи повернеться до Вар'ятів
-
15:25"Ковідні пальці": вчені показали, як виглядає ще один нетиповий симптом COVID-19
-
14:44Три найкращих продукти для тих, хто хоче зберегти здоров'я серця
-
14:24Хайді Клум зняла короткометражку про Хеловін з туалетним папером: кумедне відео
-
13:55Дзеркало зі звичайної вбиральні оцінили у 367 тисяч гривень: фото
-
13:21Тіна Кароль вразила своїм хеловінським образом на Танцях з зірками
-
12:42Chevrolet показав електричний пікап у культовому кузові: фото
- 02 листопада
-
20:45Панікери та експерти: як поводяться знаки Зодіаку на карантині
-
17:45Ці "поради" від подруг точно зіпсують ваші стосунки
-
15:25"Ковідні пальці": вчені показали, як виглядає ще один нетиповий симптом COVID-19
-
12:14Sigma X-TREME PQ20: огляд найзахищенішого бюджетника на ринку
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 листопада
-
08:23Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у десятому випуску (відео)
-
07:19Погода в Україні 2 листопада: точний прогноз на сьогодні
- 01 листопада
-
21:51Дівчина тижня: фітнес-модель без комплексів Заїра Серрано, яка заводить голими фото (18+)
-
18:50З чим носити фланелеву сорочку з довгим рукавом чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
16:22Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:26Популярні пісні за останній тиждень жовтня: плейлист для гарного настрою
-
12:26Швидкий психологічний тест: виберіть позу, у якій сидите
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 листопада
- 31 жовтня
-
21:54Наступна холостячка: Леся Нікітюк потішила прихильників гарячим образом для Геловіну
-
19:30ТОП-5 фільмів жахів, які можна дивитись з дітьми
-
17:154 запитання, які зроблять будь-яку розмову значно цікавішою
-
14:12Три знаки Зодіаку, яким усі заздрять
-
12:16Як правильно релакснути під час робочого дня
-
10:05Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 31 жовтня
-
08:145 ознак, які свідчать про дефіцит вуглеводів в раціоні
- 30 жовтня
-
21:13Якому відсотку чоловіків сняться еротичні жахіття
-
19:25Скільки водіїв не знають, навіщо в авто електронні помічники
-
19:00Акція #ЯнаMAXIMUM: вигравай щобудня смартфон Sigma mobile або 2000 гривень
-
17:41Діана пробивається сама: Вакарчук уперше розповів про свою дорослу доньку
-
11:02В Україні оновили карантинні зони: у червону потрапила рекордна кількість регіонів