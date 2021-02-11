Панас Буйний – Поцьомай: слухайте новий гімн закоханих до Дня святого Валентина

Панас Буйний – один із найпозитивніших українських виконавців. Тож немає нічого дивного, що до Дня святого Валентина він вирішив представити свою нову пісню. Гарантуємо, що вона стане справжнім гімном закоханих. Слухайте новинку на Радіо МАКСИМУМ!

Раніше Панас Буйний презентував пісню "Сусідка", яка не залишила нікого байдужим. Тепер же у нас є чудова можливість насолодитися новою його музичною роботою!

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У пісні "Поцьомай" можна буде насолодитися поєднанням музично-драматичного сюжету з елементами іронії. Представив трек Панас Буйний напередодні Дня святого Валентина, адже основні його мотиви – тема стосунків й усе, що з ними пов'язано.

"Поцьомай" – доказ того, що всі особисті проблеми можна вирішити лише за допомогою палкого поцілунку. Сам сингл присвячується усім сміливим і не сміливим, закоханим і розлученим, щасливим і, поки що, засмученим.

Я присвячую цю пісню тим, хто йде за своїми почуттями та відчуває метеликів у животі. Щодня людині потрібно щонайменше 3 поцілунки, щоб почуватися щасливішою. Також поцілунки спалюють зайві калорії, тому цілуйтеся та кохайтеся, бо ми того варті, – закликає Панас Буйний.

Панас Буйний – Поцьомай, слухайте композицію до Дня закоханих:

Насолоджуйтеся цією позитивною композицією та пам'ятайте основний меседж від Панаса Буйного – "Цілуйте, цьомайте і ви теж будете поцьомані".

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