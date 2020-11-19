Сусідка: слухайте справжній хіт від Панаса Буйного

Якщо у вас немає причин для усмішки, просто послухайте цей трек! Амбіційний та надзвичайно талановитий Панас Буйний презентує новий сингл "Сусідка". Слухайте трек на Радіо МАКСИМУМ!

Які відчуття у вас викликають ваші сусіди? Гадаємо, на це питання не знайдеться однозначної відповіді, у кожного своя сусідська історія. Панас Буйний хоче поділитись зі слухачами своєю історією взаємовідносин із сусідкою в однойменній композиції, яку ми рекомендуємо послухати.

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"Це історія про кожного з нас, про сусідів і сусідок, про життя у квартирах, як ми проводимо час на кухні та в спальні, а одним словом – про звичайні життєві будні. Кожен з нас хоча б раз та все ж задивлявся на своїх кльових сусідів, а можливо й по-справжньому "залипав", – ділиться Панас Буйний.

"Сусідка" – це гімн для всіх людей, які хоча б раз у житті кидали оком на своїх крутих сусідів. Панасу теж тривалий час подобалась сусідка з його під'їзду. Думав та мріяв він про неї дні та ночі, але аж ніяк не міг уявити, що саме вона постукає до нього у двері та запросить на каву.

Сусідка – Панас Буйний: слухайте новий саркастичний хіт співака

Насправді артист хоче донести те, що всі наші найпотаємніші бажання можуть здійснюватись у реальному житті. Для цього потрібно лише справді сильно цього захотіти та, звичайно, закохуватись по-справжньому.

Додамо, що артист відзняв кліп на пісню "Сусідка" і вже зовсім скоро представить його слухачам.

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