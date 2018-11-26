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Танці з зірками День Святого Миколая

Памела Андерсон знялася у провокативній фотосесії (18+)

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Ловіть гарячі фото Памели Андерсон - фото 1
Ловіть гарячі фото Памели Андерсон / gettyimages

Секс-символ XX століття, рятувальниця Малібу, модель Playboy та голлівудська актриса Памела Андерсон показала своє фото без спідньої білизни.

Красуні уже 51 рік, але вона продовжує публікувати свої відверті світлини. Цього разу оголена Памела показала відверте фото у напівпрозорій блузі.

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Памела Андерсон продовжує оголюватися - фото 291304
Памела Андерсон продовжує оголюватися

Також Андерсон показала менш провокативні та оголені фото:

Памела Андерсон знялася у провокативній фотосесії (18+) - фото 291307
Памела Андерсон знялася у провокативній фотосесії (18+) - фото 291305
Памела Андерсон знялася у провокативній фотосесії (18+) - фото 291306

Нагадаємо, що раніше Памела Андерсон розкритикувала сучасний фемінізм. Американська модель і актриса виступила з критикою проти феміністичного руху #MeToo. Група активно виступає проти сексуального насильства над жінками. Про це повідомляють на сторінці телепередачі 60 Minutes Australia у Twitter. В ефірі австралійської програми 60 хвилин Андерсон заявила, що боротьба жінок за свої права в такому вигляді, якою вона є зараз, більше шкодить суспільству, ніж приносить користь. Також Андерсон зазначила, що вважає себе феміністкою, але, на її думку, третя хвиля фемінізму в Америці – справжнє розчарування. Зірка також сказала, то, імовірно, її вб'ють за ці слова, а журналіст відповів, що так і буде.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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