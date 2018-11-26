Памела Андерсон знялася у провокативній фотосесії (18+)

Секс-символ XX століття, рятувальниця Малібу, модель Playboy та голлівудська актриса Памела Андерсон показала своє фото без спідньої білизни.

Красуні уже 51 рік, але вона продовжує публікувати свої відверті світлини. Цього разу оголена Памела показала відверте фото у напівпрозорій блузі.

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Памела Андерсон продовжує оголюватися

Також Андерсон показала менш провокативні та оголені фото:

Нагадаємо, що раніше Памела Андерсон розкритикувала сучасний фемінізм. Американська модель і актриса виступила з критикою проти феміністичного руху #MeToo. Група активно виступає проти сексуального насильства над жінками. Про це повідомляють на сторінці телепередачі 60 Minutes Australia у Twitter. В ефірі австралійської програми 60 хвилин Андерсон заявила, що боротьба жінок за свої права в такому вигляді, якою вона є зараз, більше шкодить суспільству, ніж приносить користь. Також Андерсон зазначила, що вважає себе феміністкою, але, на її думку, третя хвиля фемінізму в Америці – справжнє розчарування. Зірка також сказала, то, імовірно, її вб'ють за ці слова, а журналіст відповів, що так і буде.

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