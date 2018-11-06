Памела Андерсон розкритикувала сучасний фемінізм

Популярна актриса Памела Андерсон заявила, що сучасний фемінізм може зайти надто далеко.

Американська модель і актриса Памела Андерсон виступила з критикою проти феміністичного руху #MeToo.

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Група активно виступає проти сексуального насильства над жінками. Про це повідомляють на сторінці телепередачі 60 Minutes Australia у Twitter. В ефірі австралійської програми 60 хвилин Андерсон заявила, що боротьба жінок за свої права в такому вигляді, якою вона є зараз, більше шкодить суспільству, ніж приносить користь.



Також Андерсон зазначила, що вважає себе феміністкою, але, на її думку, третя хвиля фемінізму в Америці – справжнє розчарування. Зірка також сказала, то, імовірно, її вб'ють за ці слова, а журналіст відповів, що так і буде.

“Feminism can go too far. I'm a feminist, but I think that this third wave of feminism is a bore. I think it paralyses men.” Pamela Anderson criticises the #MeToo movement, warning women to use “common sense” @PamFoundation #60Mins pic.twitter.com/6dUmvbueRu — 60 Minutes Australia (@60Mins) 4 листопада 2018 р.

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