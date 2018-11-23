У кліпі гурту KAZKA – Плакала знайшли помилку

Кліп молодого українського гурту KAZKA на пісню "Плакала" несподівано отримав шалену популярність. Однак фахівці Національного науково-природничого музею НАН України помітили у відео цікаву помилку.

Фахівці привітали групу KAZKA з шаленим успіхом треку "Плакала" і відзначили, що найбільше їх зацікавив квітка, яка фігурувала у відеоролику. Вони стверджують, що уважно переглянули відео і дійшли до висновку, що у дівчат у руках зовсім інша квітка, а не та, про яку йдеться у пісні.

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"Уважний перегляд відео переконав нас, що на екрани потрапила трошки не та фіалка. Зіркою кліпу стала Сенполія, вона ж узамбарска фіалка, яка навіть не належить до сімейства фіалкових. Вона представляє сімейство Геснерієві, види яких не ростуть у дикій природі України", – написали вчені.

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