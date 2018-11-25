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Спокусливість зашкалює: оголена Даша Астаф'єва та гаряча Леся Нікітюк
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
І ще: Хлопчик чи дівчинка: Регіна Тодоренко нарешті розповіла, на кого очікує
Почнемо тижневий огляд зі сторінки Лесі Нікітюк. Улюблена телеведуча готується до фіналу шоу "Танці з зірками" та викладає не лише кумедні фото та відео з-за лаштунків, а й ділиться спекотними фото. Не дивно, що Леді Ле засипали компліментами з ніг до голови ;)
Жанна Бадоєва цього тижня приміряла образ справжньої королеви. Крім того, вона розповіла своїм підписникам, що її діти шалено люблять читати. Ми от теж не можемо пройти повз цікаву літературу. До слова, а що останнє читали ви? Пишіть у коментарях!
А ще цього тижня у мегапопулярного DZIDZIO був день народження. Йому "стукнуло" 35 років! Вітаємо співака та бажаємо, щоб усе, за що б він не брався, вдавалося та приносило максимальний результат!
А ще цього тижня можна привітати красуню Настю Каменських. Її пісня "Peligroso" потрапила в один з авторитетних чартів світу – Billboard. Композиція посіла 24-ту сходинку серед "Tropical Songs".
Влад Яма поділився милим сімейним фото у мережі. Він зізнався, що вони з дружиною давно мріяли про осінню фотосесію, і встигли до того, як вдарили морози. У вас теж є такі фото?
Завдяки своїм шанувальникам Олександр Педан уже отримав срібну кнопку YouTube. У честь цього ведучий пообіцяв зняти низку відео з завданнями, які залишать йому підписники. Цікаво, що з того вийде.
100-відсоткова спокуса! Тіна Кароль не перестає тішити своїх фанів яскравими та неймовірними світлинами. Воно й не дивно, адже співачка виглядає приголомшливо у будь-якому образі!
Алла Костромічова не втомлюється ділитися з нами своїми світлинами. Крім фотографій з показів і зйомок вона публікує ще й кадри з відпочинку. Дивіться, яка усміхнена та щаслива наша улюблена модель!
Голлівудська актриса Блейк Лавлі поділилася смішною серією кадрів: "Очікування/Реальність". О, так! Це нам знайомо.
Гаряча DJ NANA не перестає тішити своїх прихильників спокусливими світлинами. Щоправда, цього разу обійшлося без відвертих роздягань ;)
А от її колега Даша Астаф'єва знялася для глянцевого журналу! Співачка позувала у теплих зимових речах, а також приміряла плащ на голе тіло. І це виглядає, до біса, спокусливо.
А отак виглядає справжнісінький почекун. Просто гляньте, яка Регіна Тодоренко смішненька :)
Дивіться також: У кліпі гурту KAZKA – Плакала знайшли помилку
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