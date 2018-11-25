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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Спокусливість зашкалює: оголена Даша Астаф'єва та гаряча Леся Нікітюк

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Астаф'єва знову оголилася - фото 1
Астаф'єва знову оголилася

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

І ще: Хлопчик чи дівчинка: Регіна Тодоренко нарешті розповіла, на кого очікує

Почнемо тижневий огляд зі сторінки Лесі Нікітюк. Улюблена телеведуча готується до фіналу шоу "Танці з зірками" та викладає не лише кумедні фото та відео з-за лаштунків, а й ділиться спекотними фото. Не дивно, що Леді Ле засипали компліментами з ніг до голови ;)

Леся Нікітюк виклала спокусливе фото - фото 291069
Леся Нікітюк виклала спокусливе фото

Жанна Бадоєва цього тижня приміряла образ справжньої королеви. Крім того, вона розповіла своїм підписникам, що її діти шалено люблять читати. Ми от теж не можемо пройти повз цікаву літературу. До слова, а що останнє читали ви? Пишіть у коментарях!

Жанна Бадоєва стала королевою - фото 291070
Жанна Бадоєва стала королевою

А ще цього тижня у мегапопулярного DZIDZIO був день народження. Йому "стукнуло" 35 років! Вітаємо співака та бажаємо, щоб усе, за що б він не брався, вдавалося та приносило максимальний результат!

DZIDZIO – 35 - фото 291071
DZIDZIO – 35

А ще цього тижня можна привітати красуню Настю Каменських. Її пісня "Peligroso" потрапила в один з авторитетних чартів світу – Billboard. Композиція посіла 24-ту сходинку серед "Tropical Songs".

Пісня NK у чарті Billboard - фото 291074
Пісня NK у чарті Billboard

Влад Яма поділився милим сімейним фото у мережі. Він зізнався, що вони з дружиною давно мріяли про осінню фотосесію, і встигли до того, як вдарили морози. У вас теж є такі фото?

Влад Яма знявся в осінній фотосесії - фото 291075
Влад Яма знявся в осінній фотосесії

Завдяки своїм шанувальникам Олександр Педан уже отримав срібну кнопку YouTube. У честь цього ведучий пообіцяв зняти низку відео з завданнями, які залишать йому підписники. Цікаво, що з того вийде.

Олександр Педан похвалився срібною кнопкою YouTube - фото 291077
Олександр Педан похвалився срібною кнопкою YouTube

100-відсоткова спокуса! Тіна Кароль не перестає тішити своїх фанів яскравими та неймовірними світлинами. Воно й не дивно, адже співачка виглядає приголомшливо у будь-якому образі!

Спокусливе фото Тіни Кароль - фото 291078
Спокусливе фото Тіни Кароль

Алла Костромічова не втомлюється ділитися з нами своїми світлинами. Крім фотографій з показів і зйомок вона публікує ще й кадри з відпочинку. Дивіться, яка усміхнена та щаслива наша улюблена модель!

Алла Костромічова поділилася милим фото з відпочинку - фото 291079
Алла Костромічова поділилася милим фото з відпочинку

Голлівудська актриса Блейк Лавлі поділилася смішною серією кадрів: "Очікування/Реальність". О, так! Це нам знайомо.

Гаряча DJ NANA не перестає тішити своїх прихильників спокусливими світлинами. Щоправда, цього разу обійшлося без відвертих роздягань ;)

Гаряче фото DJ NANA - фото 291083
Гаряче фото DJ NANA

А от її колега Даша Астаф'єва знялася для глянцевого журналу! Співачка позувала у теплих зимових речах, а також приміряла плащ на голе тіло. І це виглядає, до біса, спокусливо.

Оголена Даша Астаф'єва знялася для ELLE - фото 291084
Оголена Даша Астаф'єва знялася для ELLE

А отак виглядає справжнісінький почекун. Просто гляньте, яка Регіна Тодоренко смішненька :)

Регіна Тодоренко показала почекуна - фото 291085
Регіна Тодоренко показала почекуна

Дивіться також: У кліпі гурту KAZKA – Плакала знайшли помилку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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