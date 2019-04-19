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Наомі Кемпбелл показала спокусливі форми у панчохах
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Супермодель Наомі Кемпбелл прикрасила нову обкладинку знаменитого модного журналу Vogue Japan. Випуск присвячений природній красі у всьому її різноманітті, і Чорна пантера – вельми вдала кандидатура.
Наомі відома своєю боротьбою за рівноправність рас в моді і саме вона стала першою темношкірою моделлю, що з'явилася в свій час на французькому і британському Vogue.
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На офіційній сторінці японського глянцю написали: "Тема червневого номера Vogue Japan з Наомі Кемпбелл на обкладинці "Ти прекрасна". Наша дівчина з обкладинки в червні, єдина і неповторна Наомі!"
У номері будуть розкриті найрізноманітніші і найбільш актуальні теми. Від модних кольорів до природної краси, про те, як любити себе, про сучасну красі, про важливість позитивного погляду на речі.
Обкладинка в чорно-білих тонах, над якою працювали найкращі майстри фешн-індустрії, вийшла стильною і лаконічною. Наомі позує в короткій чорній сукні Dolce & Gabbana з незвичайним вирізом на грудях і високих напівпрозорих рукавичках американського бренду Amato.
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