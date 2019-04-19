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Наомі Кемпбелл показала спокусливі форми у панчохах

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Наомі позує в короткій чорній сукні Dolce & Gabbana - фото 1
Наомі позує в короткій чорній сукні Dolce & Gabbana / Bestin.ua

Супермодель Наомі Кемпбелл прикрасила нову обкладинку знаменитого модного журналу Vogue Japan. Випуск присвячений природній красі у всьому її різноманітті, і Чорна пантера – вельми вдала кандидатура.

Наомі відома своєю боротьбою за рівноправність рас в моді і саме вона стала першою темношкірою моделлю, що з'явилася в свій час на французькому і британському Vogue.

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На офіційній сторінці японського глянцю написали: "Тема червневого номера Vogue Japan з Наомі Кемпбелл на обкладинці "Ти прекрасна". Наша дівчина з обкладинки в червні, єдина і неповторна Наомі!"

У номері будуть розкриті найрізноманітніші і найбільш актуальні теми. Від модних кольорів до природної краси, про те, як любити себе, про сучасну красі, про важливість позитивного погляду на речі.

Наомі Кемпбелл показала спокусливі форми у панчохах - фото 322658

Наомі Кемпбелл показала спокусливі форми у панчохах - фото 322659

Обкладинка в чорно-білих тонах, над якою працювали найкращі майстри фешн-індустрії, вийшла стильною і лаконічною. Наомі позує в короткій чорній сукні Dolce & Gabbana з незвичайним вирізом на грудях і високих напівпрозорих рукавичках американського бренду Amato.

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Джерело: vogue.co.jp
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