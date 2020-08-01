Палець для пандемії: американець здивував новим винаходом

Є багато дивних винаходів, які викликають більше питань, аніж відповідей. Але цей хлопець умисно створює речі, які навряд чи колись стануть у пригоді. Зате така креативність особливо актуальна у часи пандемії коронавірусу. Зацініть!

Знайомтесь, Метт Бенедетто – дуже веселий і креативний хлопець, який разом з друзями працює над проєктом з красномовною назвою "Непотрібні винаходи" (Unnecessary Inventions). Більшість з них можуть підняти настрій лише своїм виглядом, що трапилось і з недавньою новинкою від Метта.

Більше незвичайних винаходів Метта тут

Нещодавно хлопець розмістив відео нової "дуже необхідної речі" на платформі Reddit, де за лічені години ролик зібрав понад тисячу коментарів та більше як 73 тисячі балів. А все тому, що Метт створив додатковий "палець", який ззовні виглядає, як помада. Його можна використовувати, щоб натискати кнопки на світлофорі чи у ліфті, набирати повідомлення на смартфоні і тому подібне. Здавалося б, ідеальний аксесуар для суспільства у часи коронавірусу. Щоправда, так було до тієї миті, як Бенедетто не почав розмішувати "пальцем" каву та колупатись у носі.

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